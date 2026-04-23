ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: சஞ்சு சாம்சன் சதம்... அகீல் ஹொசைன் அபாரம்... மும்பையை வீழ்த்தி சென்னை அபார வெற்றி

மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் சதம் விளாசி அசத்தினார்.

சதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 11:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 'எல் கிளாசிகோ' என்றழைக்கப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ்-சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இன்றைய போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட எம்.எஸ்.தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் காயம் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை.

இதனையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஒருபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன் பின் களமிறங்கிய சர்ஃப்ராஸ் கான், ஷிவம் தூபே ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இதற்கிடையில் சஞ்சு சாம்சன் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். ஆனாலும், இந்த போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெவால்ட் பிரேவிஸ் 21 ரன்களுக்கும், கார்த்திக் சர்மா 18 ரன்களுக்கும், ஜேமி ஓவர்டன் 15 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தன்னுடைய இரண்டாவது சதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார்.

இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 207 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சஞ்சு சாம்சன் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 101 ரன்களை குவித்தார். மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பில் அல்லா கசான்ஃபர் மற்றும் அஷ்வானி குமார் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் டேனிஷ் மலேவார் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், குயின்டன் டி காக் 7 ரன்களிலும், நமன் திர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா இணை நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், திலக் வர்மா 37 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு ரன்னிலும், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின், அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவும் 36 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இறுதியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் 104 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. சிஎஸ்கே அணி தரப்பில் அகீல் ஹொசைன் 4 விக்கெட்டுகளையும், நூர் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் 6 புள்ளிகளை பெற்று 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

TAGGED:

AKEAL HOSEIN
ORANGE CAP IN IPL 2026 SANJU SAMSON
MI VS CSK LIVE
SUPER KINGS VS INDIANS
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.