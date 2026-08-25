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பிசிசிஐ-யில் முடங்கிய பாதை... ஆஸ்திரேலியாவில் திறந்த கதவு | மகளிர் கிரிக்கெட்டில் தடம் பதிக்கும் அனயா பங்கர்!

சமீபத்தில் பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட 25 வயதான அனயா பங்கர், தற்போது விளையாட்டு உலகில் ஒரு மாற்றுப்பாலின தடகள வீராங்கனையாக (Trans-athlete) தனது புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

அனயா பங்கர்
அனயா பங்கர் (Anaya Bangar (Insta Photo))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 9:07 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் பங்கரின் மகள் அனயா பங்கர், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் 'மகளிர் கமினியூட்டி பிரீமியர் கிரிக்கெட்' போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியை பெற்றுள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டரும், முன்னாள் பேட்டிங் பயிற்சியாளருமான சஞ்சய் பங்கரின் மகள் அனயா பங்கர். இவர் தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் 'மகளிர் கமினியூட்டி பிரீமியர் கிரிக்கெட்' (Women's Community Premier Cricket) போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியைப் பெற்றுள்ளார்.

தனது ஆரம்பகால கிரிக்கெட் பயணத்தை மும்பையில் உள்ள புகழ்பெற்ற 'இஸ்லாம் ஜிம்கானா' கிளப்பில் தொடங்கிய அனயா, அங்கு தற்போதைய இந்திய அணி வீரர் சர்பராஸ் கான் மற்றும் முஷீர் கான் போன்ற முக்கிய வீரர்களுடன் இணைந்து ஜூனியர் பிரிவில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர் ஆவார். சமீபத்தில் பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட 25 வயதான அனயா, தற்போது விளையாட்டு உலகில் ஒரு மாற்றுப்பாலின தடகள வீராங்கனையாக (Trans-athlete) தனது புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியத்தின் இந்த அதிரடி முடிவின் மூலம், அனயா மகளிர் கிரிக்கெட் பிரிவின் கீழ் தனது ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வாரியம் வழங்கியுள்ள இந்த அனுமதியின்படி, ஆஸ்திரேலியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நடைபெறும் கமினியூட்டி அளவிலான மகளிர் பிரீமியர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று விளையாடலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, ஆஸ்திரேலியாவின் முதன்மைத் தொடரான 'மகளிர் பிக் பாஷ் லீக்' (WBBL) போன்ற உயர்மட்ட எலைட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான தகுதிப் பாதையும் அவருக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், உரிய மருத்துவ விதிமுறைகளைப் பூர்த்தி செய்த பிறகு, வரும் மார்ச் 2027 முதல் தான் அவர் இந்த எலைட் போட்டிகளில் விளையாட தகுதி பெறுவார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கமினியூட்டி அளவிலான கிரிக்கெட்டில் இருந்து எலைட் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு அவர் முன்னேறுவதற்கு சில முக்கிய மருத்துவ நிபந்தனைகளை கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வாரியம் விதித்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில், அனயாவின் உடலில் உள்ள டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவு (Serum Testosterone Concentration) தொடர்ந்து 12 மாதங்களுக்கு 10 nmol/L-க்கும் குறைவான அளவில் இருக்க வேண்டும். மேலும் அவர் ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்தவுடன், அங்குள்ள மருத்துவ விதிகளின்படி இரத்தப் பரிசோதனை மேற்கொண்டு தனது டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஒருவேளை ஓராண்டு இடைவெளியில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவைக் காட்டிலும் அவரது டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவு அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் கொள்கைப்படி அவர் எலைட் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட தகுதி இழக்க நேரிடும். ஏனெனில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) ஏற்கனவே டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவு அதிகமுள்ள மாற்றுப்பாலின வீராங்கனைகள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாட 2023 முதல் முழுத் தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்கொண்டு, தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த அனுமதி அனயாவுக்கு விளையாடுவதற்கான தகுதியை மட்டுமே வழங்குகிறது. அவர் 'மகளிர் பிக் பாஷ் லீக்' (WBBL) போன்ற முன்னணி எலைட் தொடர்களில் பங்கேற்க வேண்டுமெனில், உள்ளூர் போட்டிகளில் தனது பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் உடற்தகுதியை நிரூபித்து, திறமையின் அடிப்படையில் மட்டுமே தேர்வு பெற முடியும். இதன் காரணமாக, உரிய தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில், வரும் மார்ச் 2027 முதல் அவர் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) தனது உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மாற்றுப்பாலின தடகள வீரர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ வரைமுறைகளை இன்னும் இறுதி செய்யாத நிலையில், அனயா பங்கரின் இந்த விடாமுயற்சியும், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அனுமதியும் உலக விளையாட்டு அரங்கில் ஒரு புதிய விவாதத்தையும், மாற்று பாலின வீராங்கனைகளுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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