சாண்ட்பேப்பர் சர்ச்சை | பாட் கம்மின்ஸுக்கு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் ஆதரவு!
உஸ்மான் கவாஜாவின் சுயசரிதையால் மீண்டும் வெடித்துள்ள சாண்ட்பேப்பர் சர்ச்சைக்கு மத்தியில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தனது முழு ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 10:41 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் தொடர்வதற்கு கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வாரியம் தனது ஒருமனதான ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 'சாண்ட்பேப்பர்' விவகாரம் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. அப்போது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி பந்தைச் சேதப்படுத்தியது உறுதியானதை அடுத்து, அப்போதைய கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித், துணை கேப்டன் டேவிட் வார்னர் மற்றும் கேமரூன் பான்கிராஃப்ட் ஆகியோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
பின்னர் தடைக்காலம் முடிந்து அவர்கள் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்பிய நிலையிலும், அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இன்றளவும் பேசுபொருளாக மாறி வருகின்றன. இந்நிலையில் தான், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா தனது 'சப்ர்' (Sabr) எனும் சுயசரிதை நூலில் எழுப்பியுள்ள புதிய குற்றச்சாட்டுகள், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக, 2018 கேப் டவுன் டெஸ்டில் சாண்ட்பேப்பர் பயன்படுத்தப்பட்டது அணியில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் என்று உஸ்மான் கவாஜா குறிப்பிட்டதன் மூலம் இந்தச் சர்ச்சை மீண்டும் கிளம்பியது. ஆனால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் தற்போதைய டெஸ்ட் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், உஸ்மான் கவாஜாவின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார். இதனால் இந்த விவகாரம் குறித்து முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் தங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
Pat Cummins: "When (Usman Khawaja) says 'we all knew', if by that he means that we knew sandpaper was going out on the field, he's 100 percent wrong." https://t.co/gmmCqhXGkI— 7Cricket (@7Cricket) November 12, 2026
அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்த விவகாரம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்ததுடன், அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து பாட் கம்மின்ஸை நீக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழுந்தன. இந்நிலையில் தான், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் தொடர்வதற்கு அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தனது ஒருமனதான ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் இடைக்காலத் தலைவர் டேவிட் பூன் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாட் கிரீன்பெர்க் ஆகியோர் நேற்று சிட்னியில் பாட் கம்மின்ஸைச் சந்தித்து, அணிக்குத் தேவைப்படும் ஆதரவு மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான வரவிருக்கும் தொடர் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்துப் பேசியுள்ளனர்.
இதையடுத்து டேவிட் பூன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்த கடினமான காலகட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டை மிகுந்த பொறுமையுடனும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் கையாள உறுதியுடன் இருக்கிறோம். இந்த வாரம் நாங்கள் அறிவித்த சுயாதீன விவாத மேடையின் மூலம் வீரர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் தங்களது கருத்துகளையும், கடந்த கால அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
உரிய நேரத்தில் இந்த மன்றத்தின் செயல்பாட்டு விதிகளை நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவோம். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா சுற்றுப்பயணத்தின் போது நடைபெற்ற நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் எங்கள் கவலையையும், தற்போதைய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு எங்கள் முழுமையான ஆதரவையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளோம்.
News Alert! The Cricket Australia Board decides to unanimously support Pat Cummins as team captain amidst ongoing speculation about his position: CA in a statement. Being Australian captain carries with it an awesome responsibility. I have and never will take that lightly: Pat Cummins in a Cricket Australia statement From this point, captaining the Australian team in Perth (vs New Zealand) will be my focus and priority: Cummins to stay on as Australian captain #Sandpapergate #Cummins— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
அந்தக் கசப்பான அனுபவத்திலிருந்து நாங்கள் பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் அணியின் பிற வீரர்கள் அணியை மீண்டும் கட்டமைத்த விதம் குறித்து நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். மேலும், கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸின் நேர்மை சமரசம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் எந்தவொரு குற்றச்சாட்டையும் நாங்கள் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் தொடர்வார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. முன்னதாக 2018ஆம் ஆண்டு விவகாரம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட மாட்டாது என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாட் கிரீன்பெர்க் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.