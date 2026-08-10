ஏசிசி பிரீமியர் கோப்பை 2026: நேபாள் அணியின் கேப்டனாக சந்தீப் லமிச்சானே நியமனம்!
பாலியல் குற்றச்சாட்டு காரணமாகக் கேப்டன் பதவியை இழந்து, கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தடையால் சிறைவாசம் வரை சென்று மீண்ட நட்சத்திர வீரர் சந்தீப் லமிச்சானே, நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் நேபாள் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 9:16 PM IST
ஹைதராபாத்: மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள ஏசிசி ஆடவர் பிரீமியர் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடருக்கான நேபாள அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் சந்தீப் லமிச்சானே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் ‘ஏசிசி ஆடவர் பிரீமியர் கோப்பை - 2026’ கிரிக்கெட் தொடர், வருகிற ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி மலேசியாவில் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் மாதம் வரை நடைபெற உள்ள இத்தொடரை மலேசிய கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்துகிறது. ஆசியாவின் வளர்ந்து வரும் கிரிக்கெட் அணிகள், சர்வதேச அளவில் தங்களை நிலைநிறுத்திக்கொள்ள இந்தத் தொடர் ஒரு மிக முக்கியமான மேடையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் நேபாள அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் நேபாள ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் சந்தீப் லமிச்சானே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக, ரோஹித் பௌடல் நேபாள அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அவருக்குப் பதிலாக சந்தீப் லமிச்சானே புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம், சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் கேப்டன் பதவிக்குத் திரும்பியுள்ளார். நேபாள கிரிக்கெட் வாரியத்தின் இந்த அதிரடி முடிவு, தற்போது கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சந்தீப் லமிச்சானே ஐபிஎல், பிக் பாஷ் லீக், கரீபியன் பிரீமியர் லீக் போன்ற உலகின் பல்வேறு முன்னணி டி20 தொடர்களில் விளையாடிய ஒரே நேபாள வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
அவரது அபார திறமை காரணமாக, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அவர் நேபாள அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டு, அவரது விளையாட்டு வாழ்க்கையையே தலைகீழாக மாற்றியது. அந்தப் புகார் காரணமாக, நேபாள கிரிக்கெட் வாரியம் உடனடியாக அவரை கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்கியதுடன், கிரிக்கெட் விளையாடத் தடையும் விதித்தது.
Sandeep Lamichhane steps in as Nepal’s new ODI Captain, leading the side at the ACC Men’s Premier Cup. 🇳🇵#NepalCricket pic.twitter.com/RjYttLOFzK— CAN (@CricketNep) August 10, 2026
அதைத் தொடர்ந்து, வெளிநாட்டிலிருந்து நேபாளம் வந்தடைந்த லமிச்சானேவை அந்நாட்டு காவல்துறையினர் முறைப்படி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணையின் முடிவில், கடந்த ஜனவரி 2024 இல் காத்மாண்டு மாவட்ட நீதிமன்றம் சந்தீப் லமிச்சானேவைக் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளித்து, அவருக்கு 8 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதித்தது.
இந்தத் தீர்ப்பு அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு முற்றிலும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டதாகவே பலரும் கருதினர். இருப்பினும், இத்தீர்ப்பை எதிர்த்து லமிச்சானே உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் கீழ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ரத்து செய்து, லமிச்சானேவை அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுதலை செய்தது.
நீதிமன்றத்தால் அவர் நிரபராதி என அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேபாள கிரிக்கெட் வாரியமும் அவர் மீதான தடையை உடனடியாக நீக்கியது. இதையடுத்து, 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக் தொடருக்கான நேபாள அணியிலும் லமிச்சானே இடம் பிடித்தார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அமெரிக்க விசா சிக்கல் காரணமாக, அவரால் அந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் முழுமையாகப் பங்கேற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
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அதன்பின், நேபாள தேசிய அணிக்காகவும் பல்வேறு சர்வதேச பிரான்சைஸ் லீக் அணிகளுக்காகவும் மீண்டும் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த லமிச்சானே, தற்போது மீண்டும் நேபாள அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடும் சர்ச்சைகள் மற்றும் நீண்ட சட்டப் போராட்டங்களைக் கடந்து வந்துள்ள லமிச்சானேவின் இந்த புதிய தலைமைப் பொறுப்பு, நேபாள கிரிக்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.