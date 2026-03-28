எம்எல்சி 2026: சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ் அணியுடன் இணைந்த அஸ்வின்
எம்.எல்.சி தொடரில் விளையாடும் முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பெற்றுள்ளார்.
Published : March 28, 2026 at 11:56 PM IST
ஹைதராபாத்: மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் 2026 தொடரில் சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ் அணிக்காக விளையாட முன்னாள் இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்று பெங்களூருவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரை பின் பற்றி பல்வேறு நாடுகளும் ஃபிரான்சைசிஸ் டி20 தொடர்களை நடத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் சார்பில் மேஜர் லீக் டி20 தொடரானது கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
தற்போது வரையிலும் மூன்று சீசன்களை கடந்துள்ள மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின், நான்காவது சீசன் எதிர்வரும் ஜூம் 16ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில் சீசனுக்கு முன்னதாக, சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ் அணியானது முன்னாள் இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், எம்.எல்.சி தொடரில் விளையாடும் முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் பாதியில், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்தாண்டு அவர் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். பின்னர் அவர் உலகெங்கிலும் நடைபெற்று வரும் டி20 லீக் தொடர்களில் விளையாட தன்னை தயார் படுத்தி வருகிறார்.
அந்தவகையில், கடந்த 2025-26ஆம் ஆண்டு பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் சிட்னி தண்டர் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். ஆனால் முழங்கால் காயம் காரணமாக அவரால் அந்த தொடரில் பங்கேற்க முடியவில்லை. இந்த நிலையில் தான் தற்சமயம் அவர் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
Class, control, and spin.— San Francisco Unicorns (@SFOUnicorns) March 28, 2026
Ravichandran Ashwin is a Unicorn 🦄✨ Who guessed it?
Read more ➡️ https://t.co/UrEThI0HR7#SFUnicorns #GoCorns @ashwinravi99
எம்எல்சி தொடரில் விளையாடுவது குறித்து பேசிய அஸ்வின், "மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடர் குறுகிய காலத்தில் உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர்களை ஈர்த்துள்ளது. அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் திறமையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த மேடையை இந்தத் தொடர் உருவாக்கித் தரும் என்பதை அது நிரூபித்துள்ளது. சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ் அணியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இந்த வாய்ப்பை, என்னால் தவிர்க்க முடியாத" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க
இந்திய அணிக்காக 2010ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை விளையாடிய அஸ்வின், மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து 287 போட்டிகளில் 765 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் 221 போட்டிகளில் விளையாடி 187 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.