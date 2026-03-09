ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை 2026-ல் படைக்கப்பட்ட மெகா சாதனைகள்
நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் படைக்கப்பட்ட சில சாதனைகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதித்துள்ளது. இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் உலகக் கோப்பை மகுடத்தை சூடியது. இந்நிலையில் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சில சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுல் சிலவற்றை இதில் பார்ப்போம்,
இந்த தொடரில் கனடாவைச் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சாம்ரா 110 ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிகபட்ச ரன்களை அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுளார்.
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிகபட்ச சராசரியை கொண்ட வீரராக் ஜிம்பாப்வே அணியின் பிரையன் பென்னட் உள்ளார். அவர் இத்தொடரில் மொத்தமாக 6 இன்னிங்ஸில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் 146 என்ற சராசரியுடன் 292 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மிகச்சிறந்த ஸ்டிரைக் ரேட்டை கொண்ட வீரர் என்ற சாதனையை நியூசிலாந்தின் ஃபின் ஆலன் படைத்துள்ளார். அவர் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 8 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில் 200 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 298 ரன்களை குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை இந்தியாவின் சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார். அவர் இந்த சீசனில் மொத்தமாக 5 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் அதில் 24 சிக்ஸர்களை பதிவு செய்து சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக 50+ ஸ்கோர்களை பதிவு செய்த வீரர் என்ற சாதனையை நியூசிலாந்து அணியின் டிம் செஃபெர்ட் படைத்துள்ளார். அவர் இந்த தொடரில் 4 அரைசதங்களை பதிவு செய்துள்ளதுடன், 326 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் மட்டுமின்றி, தொடர் வரலாற்றில் அதிவேகமாக சதம் விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை ஃபின் ஆலன் படைத்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அவர் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசி இந்த சாதனையை படைத்தார்.
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்கள் என்ற பெருமையை இந்தியாவின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர். இருவரும் தலா 8 போட்டிகளில் விளையாடி 14 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளனர்.
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக டாட் பந்துகளை வீசிய வீரர் என்ற பெருமை ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சரிடம் உள்ளது. அவர் மொத்தமாக 86 டாட் பந்துகளை வீசியுள்ளார். அதேசமயம் அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் 61 ரன்களையும் கொடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கேட்சுகளை பிடித்த வீரர் என்ற பெருமையை நியூசிலாந்தின் கிளென் பிலீப்ஸ் பெற்றுள்ளார். அவர் மொத்தமாக 10 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில் அதில் 11 கேட்சுகளை பிடித்துள்ளார்.
இந்த டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை பாகிஸ்தானின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் படைத்துள்ளார். அவர் 7 போட்டிகளில் இரண்டு சதங்கள் உள்பட 383 ரன்களை எடுத்து சாதனை படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.