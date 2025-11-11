ETV Bharat / sports

உலக சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கம் வென்று சாம்ராட் ரானா சாதனை!

உலக சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் தொடரின் ஆடவர் அணி பிரிவிலும் இந்தியா 1,754 புள்ளிகளைப் பெற்று தக்கம் வென்று சாதித்துள்ளது.

சாம்ராட் ரானா
சாம்ராட் ரானா (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: உலக சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் தொடரில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சாம்ராட் ரானா, ஆடவருக்கான 10மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவில், உலக சம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஆடவருக்கான 10மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்திய வீரர் சாம்ராட் ரானா அபாரமாக செயல்பட்டதுடன், தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

மொத்தம் 8 பேர் பங்கேற்ற இறுதிச்சுற்றில், இந்திய வீரர் சாம்ராட் ரானா 243.7 புள்ளிகளை எடுத்து முதலிடத்தை பிடித்ததுடன் தக்கப்பதக்கத்தை தனதாக்கினார். அதேசமயம் இந்த போட்டியில் சீனாவைச் சேர்ந்த ஹூ காய் 243.3 புள்ளிகளைப் பெற்று வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், இந்திய வீரர் வருண் தோமர் 221.7 புள்ளிகளைப் பெற்று வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளனர்.

அணி பிரிவிலும் அசத்தல்

இதன் மூலம் உலக சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் தொடர் வரலாற்றில், ஒரே பிரிவில் இரு இந்திய வீரர்கள் பதக்கத்தை வென்றது இதுவே முதல்முறையாகும். மேற்கொண்டு இப்போட்டியில் சாம்ராட் ரானா தங்கப்பதக்கம் வென்றதன் மூலம், ஒலிம்பிக் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவிலிருந்து முதல் உலக சாம்பியனானார்.

இது தவிர ஆடவர் அணி பிரிவிலும் இந்தியா 1,754 புள்ளிகளைப் பெற்று தக்கம் வென்று சாதித்துள்ளது. இதில் சாம்ராட் ரானா 586 புள்ளிகளையும், வருண் தோமர் 586 புள்ளிகளையும் மற்றும் ஷ்ரவன் குமார் 582 புள்ளிகளையும் பெற்று அணிக்கு வெற்றி தேடி தந்தனர். அதேசமயம் இந்த பிரிவில் இத்தாலி இரண்டாம் இடத்தையும், ஜெர்மனி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தது.

இந்த வெற்றி குறித்து பேசிய சாம்ராட் ரானா, “இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றதை இன்னும் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. கெய்ரோ எனக்கு எப்போதும் சிறப்பு வாய்ந்தது. 2022 இல் நடந்த ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் நான் இரண்டு பதக்கங்களை வென்றேன். எனக்கு அந்த சூழல் பிடித்திருந்தது, கடைசி வரை ஒவ்வொரு ஷாட்டிலும் எனது நுட்பத்தில் கவனம் செலுத்தியதன் மூலமாகவே என்னால் இதை சாதிக்க முடிந்தது” என்றார்.

மகளிர் பிரிவு ஏமாற்றம்

மகளிருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றவரான இந்திய வீராங்கனை மனு பாக்கர் 139.5 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து, 7ஆம் இடத்தைப் பிடித்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கையான இஷா சிங்கும் 159.2 புள்ளிகளை எடுத்து 6ஆம் இடத்தை மட்டுமே பிடித்தார்.

அதே சமயம் அணிகள் பிரிவில் மனு பாக்கர், இஷா சிங், சுருச்சி சிங் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி 1,740 புள்ளிகளைப் பெற்று வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றது. இதில் சீன அணி 1,752 புள்ளிகளைப் பெற்று தக்கப்பதக்கத்தை வென்றதுடன் புதிய உலக சாதனையையும் படைத்தது. அதேசமயம், தென் கொரியா அணி 1,729 புள்ளிகளுடன் வெண்கலப்பதக்கம் வென்றது.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி தேர்வுக் குழுவின் பரிசோதனை எலியா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. இந்திய ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள்! முன்னாள் கேப்டன் பாஸ்கரன் பிரத்யேக பேட்டி!

இந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியா இதுவரை 3 தங்கம், 3 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 9 பதக்கம் வென்று பதக்கப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் சீனா 6 தங்கம், 4 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தமாக 12 பதக்கங்களை வென்று பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

TAGGED:

SAMRAT RANA
SAMRAT RANA GOLD MEDAL
ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 2025
சாம்ராட் ரானா
ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.