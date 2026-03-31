ஒரே தேதி, ஒரே எதிரணி..கெயில்-அரவிந்த் கூட்டணி நிகழ்த்திய அபூர்வ சாதனை!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக, மே 6, 2011 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் கிறிஸ் கெய்ல், ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் ஆகியோர் இணைந்து ஒரே மாதிரியான அபூர்வ சாதனைகளைப் படைத்துள்ளனர்.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 5:35 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கி இருக்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

இதனையடுத்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, எதிர்வரும் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

அபூர்வ சாதனை
இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும், அந்த அணியைச் சார்ந்த வீரர்களும் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளனர். உதாரணத்திற்கு, விராட் கோலி அடித்த ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள், கிறிஸ் கெயில் விளாசிய 175 ரன்கள், ஆர்சிபி அணி 49 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது என பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது. அந்தவரிசையில் அந்த அணியைச் சேர்ந்த இரண்டு வீரர்கள், சின்னசாமி மைதானத்தில் படைத்த அபூர்வ சாதனை குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா?

ஆம்.., மே 6ஆம் தேதி அவர்கள் ஒரே சேர இந்த சாதனையை படைத்து அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி இருந்தனர். அவர்கள் வேறு யாருமில்லை, அந்த அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் கிறிஸ் கெயில் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் தான். அவர்கள் நிகழ்த்திய இந்த சாதனையை 'ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டின் மேஜிக் டே' என்றும் வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் மே 6ஆம் தேதி, 2011 மற்றும் 2015 என நான்கு ஆண்டுகள் இடைவெளியில், அதே தேதியில், அதே எதிரணிக்கு எதிராக, அதே மைதானத்தில் இருவரும் நிகழ்த்திய அபூர்வ ஒற்றுமைகள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன.

கிறிஸ் கெயில் - ஸ்ரீநாந்த் அரவிந்த்

மே 6, 2011
கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வீரர் கிறிஸ் கெயில் தனது பேட்டிங்கில் பட்டையை கிளப்பி இருந்தார். அந்த போட்டியில் அவர் சதம் விளாசியதுடன் 49 பந்துகளில் 107 ரன்களையும் குவித்து மிரட்டினார். மறுபக்கம் ஆர்சிபி அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீநாத் அரவிந்தும் பவுலிங்கில் அசத்தியதுடன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் காரணமாக அந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 85 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.

மே 6, 2015
அதன்பின், சரியாக நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து, அதே மே 6ஆம் தேதி, சின்னசாமி மைதானத்தில் மீண்டும் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியை எதிர்கொண்டது ஆர்சிபி. அந்த போட்டியில் நடந்த அனைத்து விசயங்களும் 2011ஆம் ஆண்டை நினைவுக்கூறும் வகையிலேயே அமைந்திருந்தது. ஏனெனில் இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி முதலில் பேட்டிங் செய்த நிலையில், அணியின் தொடக்க வீரரான கிறிஸ் கெயில் மீண்டும் விஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.

இந்த போட்டியிலும் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த அவர் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், 57 பந்துகளில் 117 ரன்களையும் குவித்து மிராட்டினார். மறுபக்கம் அன்றைய ஆட்டத்தில், ஆர்சிபி அணியின் பவுலிங்கில் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஒருபக்கம் மிரட்ட, மறுபக்கம் ஸ்ரீநாத் அரவிந்தும் அபாரமாக பந்துவீசி எதிரணி பேட்டர்களை ஸ்தம்பிக்க வைத்தார். இதன் மூலம் ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் மீண்டும் ஐபிஎல் தொடரில் தனது 4 விக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

ஒற்றுமைகள்
போட்டி முடிவில் ஆர்சிபி அணி 138 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தி மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த இரு சம்பவத்திற்கும் நிறைய ஒற்றுகளை இருந்தன. அதன்படி இரண்டு போட்டிகளும் மே 6ஆம் தேதி, பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் தான் நடைபெற்றது. இதில் இரண்டு முறையும் ஆர்சிபி வீரர் கிறிஸ் கெயில் சதம் விளாச, மறுபக்கம் ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்தார்.

இரண்டு போட்டிகளிலும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்தும் அசத்தியது. இப்படி ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரே தேதியில், ஒரே எதிரணிக்கு எதிராக, ஆர்சிபி-யை சேர்ந்த அதே இரண்டு வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதுடன், தங்களின் சாதனையை மீண்டும் நிகழ்த்தியது இதுவே முதல்முறை ஆகும். இதன் காரணமாக இது 'ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டின் மேஜிக் டே' என்ற சிறப்பு பெயரையும் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

