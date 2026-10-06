சல்மான் அலி ஆகா நீக்கம்: பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் தேர்வு!
இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் இங்கிலாந்து, இலங்கை அணிகள் பங்கேற்கும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியை அந்நட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 3:22 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து சல்மான் அலி ஆகா அதிரடியாக நீக்கப்பட்டு, அணியின் புதிய கேப்டனாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் தனது சொந்த மண்ணில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் இலங்கை, இங்கிலாந்து அணிகள் பங்கேற்கும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரானது அக்டோபர் 18ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான பாகிஸ்தான் டி20 மற்றும் ஒருநாள் அணிகளை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அதிரடி மாற்றமாக, டி20 அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு வந்த சல்மான் அலி ஆகா அப்பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டதுடன், டி20 அணியில் இருந்தும் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பாகிஸ்தான் அணியை வழிநடத்திய சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், அணியை இறுதிப் போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றதுடன் வெள்ளிப்பதக்கம் வெல்லவும் முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். இதைக் கருத்தில் கொண்டே, தற்சமயம் பாகிஸ்தான் டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சமீப காலங்களில் பாகிஸ்தான் அணியின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லாததாலும் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
A new T20I captain for Pakistan as Sahibzada Farhan takes the reins in the series against Sri Lanka 👊 Read more 👉 https://t.co/Z1NslUklBT https://t.co/gugMqVTLhI— ICC (@ICC) October 6, 2026
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் பாபர் அசாம் மற்றும் ஹாரிஸ் ரவூஃப் போன்ற முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், நசீம் ஷா, ஃபகார் ஜமான் மற்றும் ஹசன் நவாஸ் உள்ளிட்ட வீரர்கள் மீண்டும் டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர். இவர்களுடன் இளம் அறிமுக வீரர் ரசாவுல்லாவுக்கும் பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபக்கம், முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டனாக ஷாஹீன் அஃப்ரிடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அணியில் அனுபவ வீரர்களான பாபர் அசாம், ஹாரிஸ் ரவூஃப், சல்மான் அலி ஆகா, ஃபகார் ஜமான், ஷதாப் கான், நசீம் ஷா உள்ளிட்டோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரசாவுல்லாவுக்கும் ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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பாகிஸ்தான் டி20 அணி: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (கேப்டன்), அப்துல் சமத், அப்ரார் அகமது, அரஃபாத் மின்ஹாஸ், ஃபகார் ஜமான், ஹசன் நவாஸ், கவாஜா நஃபே (விக்கெட் கீப்பர்), மாஸ் சதாகத், முகமது சல்மான் மிர்சா, முகமது இம்ரான் ரந்தாவா, நசீம் ஷா, ரசாவுல்லா, சைம் அயூப், ஷதாப் கான், சுஃபியான் முகீம்.
பாகிஸ்தான் ஒருநாள் அணி: ஷாஹீன் அஃப்ரிடி (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, அரஃபாத் மின்ஹாஸ், பாபர் அசாம், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகார் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் நவாஸ், முகமது காசி கோரி, நசீம் ஷா, ரசாவுல்லா, சாத் பைக், சைம் அயூப், சல்மான் அலி ஆகா, ஷதாப் கான், சுஃபியான் முகீம்.