ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026: சலிமா டெட்டே தலைமையில் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி அறிவிப்பு
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீராங்கனை சலிமா டெட்டே தொடர்ந்து நீடிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 6:06 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியை ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரும் செப்டம்பர் 19 முதல் அக்டோபர் 4 வரை நடைபெறவுள்ளன. இத்தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள 20 பேர் கொண்ட இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியை, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீராங்கனை சலிமா டெட்டே தொடர்ந்து நீடிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, சலிமா டெட்டே தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, கடந்த மாதம் நியூசிலாந்தில் நடைபெற்ற எஃப்.ஐ.எச். நேஷன்ஸ் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்தது. அந்த சிறப்பான வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பும் அவரிடமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அணியின் டிஃபென்ஸில் அனுபவ வீராங்கனை சுஷிலா சானு புக்ரம்பம், இஷிகா சவுத்ரி மற்றும் ஜோதி ஆகியோருடன், நேஷன்ஸ் கோப்பை தொடரில் அறிமுகமான லால்தாந்த்லுவாங்கி மற்றும் ஷில்பி தபாஸ் ஆகியோரும் முக்கிய தூண்களாகச் செயல்படவுள்ளனர். அணியின் மிட்ஃபீல்டர்களாக கேப்டன் சலிமாவுடன் நிக்கி பிரதான், சாக்ஷி ராணா, சுனெலிதா டோப்போ, நேஹா மற்றும் தீபிகா சோரெங் ஆகியோரும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
𝐂𝐡𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐲. 🇮🇳✨— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 10, 2026
Twenty players. One badge. One dream.
Presenting the Indian Women's Hockey Team selected for the Asian Games 2026, ready to give their all for the tricolour. 💙🏑
Join us in wishing the team the very best!#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/xx4KC6ooxp
இவர்களுடன் அணியின் முன்னணி ஆட்டக்காரர்களாக லால்ரெம்சியாமி, ருதுஜா தாதாசோ பிசால், நவ்நீத் கவுர், தீபிகா, இஷிகா, பால்ஜீத் கவுர் மற்றும் பியூட்டி டங்டங் ஆகியோரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பலம் வாய்ந்த இந்த ஃபார்வேர்ட் வரிசை அணிக்கு பெரும் பக்கபலமாக இருக்கும் எனப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இத்தொடரில் இந்திய மகளிர் அணியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
அணித் தேர்வு குறித்துப் பேசிய தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்ஜோர்ட் மரிஜின், "எங்கள் அணியில் இளம் வீராங்கனைகள், அனுபவம் மிக்கவர்கள் மற்றும் சீனியர்கள் என அனைவரும் சம அளவில் இடம் பெற்றுள்ளனர். தங்களுக்குள் இருக்கும் சிறந்த திறமையை வெளிக்கொணர இந்த குழுவினர் தொடர்ந்து உழைத்து வருகின்றனர். இந்த வீராங்கனைகள் குழு சமீபத்திய மாதங்களில் தங்களின் சிறந்த ஃபார்ம் மற்றும் உடற்தகுதியை நிரூபித்துள்ளது.
எனவே, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்த அணி முழுத் தகுதியுடன் தயாராக உள்ளது என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். அவர்களது தற்போதைய ஃபார்ம் மற்றும் உடற்தகுதி சிறப்பாக உள்ளது. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்த அணி முழுத் தயார் நிலையில் உள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் ஹாக்கி தொடரில் மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதில் நடப்பு சாம்பியனாக சீனா களம் இறங்குகிறது. அதேசமயம், கடந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணியால் வெண்கலப் பதக்கத்தை மட்டுமே வெல்ல முடிந்தது. அதன் காரணமாக, இந்த முறை இந்திய அணி அனைத்து சவால்களையும் முறியடித்து, தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
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இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: சவிதா, பிச்சு தேவி கரிபாம்
- டிஃபெண்டர்கள்: இஷிகா சவுத்ரி, சுஷிலா சானு புக்ரம்பம், லால்தாந்த்லுவாங்கி, ஜோதி, ஷில்பி தபாஸ்
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: நிக்கி பிரதான், சாக்ஷி ராணா, சுனெலிதா டோப்போ, சலிமா டெட்டே (கேப்டன்), நேஹா, தீபிகா சோரெங்
- ஃபார்வர்டுகள்: லால்ரெம்சியாமி, ருதுஜா தாதாசோ பிசால், நவ்நீத் கவுர், தீபிகா, இஷிகா, பால்ஜீத் கவுர், பியூட்டி டங்டங்.