சதமடித்து மிரட்டிய சாய் சுதர்ஷன்; ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது தமிழ்நாடு
சௌராஷ்டிராவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தமிழக வீரர் சாய் சுதர்ஷன் சதமடித்து அசத்தியதுடன், அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்துள்ளார்.
Published : December 9, 2025 at 11:18 AM IST
அகமதாபாத்: சௌராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானதில் நடைபெற்ற குரூப் டி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் தமிழ்நாடு மற்று சௌராஷ்டிரா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சௌராஷ்டிரா அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணிக்கு விஸ்வராஜ் ஜடேஜா ஒருபக்கம் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கிய நிலையில், மறுமுனையில் களமிறங்கிய ஹர்விக் தேசாய், பிரெரக் மான்கட், சித்தானந்த் ரானா, ஜேய் கொஹில் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஒற்றையிலக்க ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து நடையைக் கட்டினர். அதன்பின் விஸ்வராஜுடன் இணைந்த சம்மர் கஜ்ஜார் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்தார்.
6⃣,6⃣,6⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025
Vishvarajsinh Jadeja on the charge against Tamil Nadu 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/DlpijtPpFx@IDFCFIRSTBank | #SMAT pic.twitter.com/uVAm0FloZJ
இதில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய விஸ்வராஜ் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களை விளாசி விகெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த சம்மர் கஜ்ஜாரும் அரைசதம் கடந்த நிலையில் 5 பவுண்டைரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 66 ரன்களுகு விக்கெட்டை இழக்க, சௌராஷ்டிரா அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 183 ரன்களைச் சேர்த்தது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் சிலம்பரசன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் 184 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணிக்கு சாய் சுதர்ஷன் - துஷார் ரஹேஜா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் துஷார் ரஹேஜா ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த ஷிவம் சிங் 2 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஜெகதீசன் 5 ரன்களுக்கும், ரித்திக் ஈஸ்வரன் 29 ரன்களுக்கும், சாய் கிஷோர் ஒரு ரன்னிலும், ராஜ் குமார் 10 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
4️⃣,4️⃣,6️⃣,6️⃣,4️⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025
With 40 required off four overs, Sunny Sandhu turned it around with a game-changing over 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/DlpijtPpFx@IDFCFIRSTBank | #SMAT pic.twitter.com/bkaaSpEl1S
ஒருப்பக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சாய் சுதர்ஷன் அரைசதம் கடந்தார். பின்னர் அவருடன் இணைந்த சன்னி சந்துவும் அதிரடியாக விளையாடி 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களைச் சேர்த்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சாய் சுதர்ஷன் சதமடித்து அசத்தியதுடன் 10 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 101 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
💯 for Sai Sudharshan 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025
Tamil Nadu win 🙌
He finishes it off in style and gets to his milestone.
What a fantastic knock in the chase of 184 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/DlpijtPpFx@IDFCFIRSTBank | #SMAT pic.twitter.com/8tXJ8cqLCF
இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை அடைந்ததுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சௌராஷ்டிரா அணியை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஏனெனில் நடப்பு சீசனில் தமிழ்நாடு அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து காலிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது. இப்போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய சாய் சுதர்ஷன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.