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ரஞ்சி கோப்பை 2026 | தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக சாய் கிஷோர் நியமனம்; இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!

ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் எலைட் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு அணி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அக்டோபர் 11ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூரில் நடைபெறவுள்ளது.

நாராயண் ஜெகதீசன்
நாராயண் ஜெகதீசன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 10:52 AM IST

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சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஆர். சாய் கிஷோரும், துணைக்கேப்டனாக இளம் வீரர் சி. ஆண்ட்ரே சித்தார்த்தும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் மிக உயரிய தொடராகக் கருதப்படுவது ரஞ்சி கோப்பை ஆகும். இத்தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்படும் வீரர்கள் இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தத் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டிற்கான ரஞ்சி கோப்பை தொடரும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.

இதனையொட்டி இத்தொடருக்காக அனைத்து மாநில அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கமும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. இந்த நிலையில், ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணி தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக ஆர். சாய் கிஷோரும், துணைக்கேப்டனாக இளம் வீரர் சி. ஆண்ட்ரே சித்தார்த்தும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக கடந்த ரஞ்சி கோப்பை தொடரிலும் சாய் கிஷோர் தமிழ்நாடு அணியை வழிநடத்திய நிலையில், இந்த சீசனிலும் அவருக்குத் தலைமை தாங்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், அணியின் எதிர்கால இலக்குகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இளம் அதிரடி வீரர் ஆண்ட்ரே சித்தார்த் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, இந்த அணியில் பல இளம் வீரர்களுக்கும் முதன்முறையாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, டி. தீபேஷ், ஜி. கோவிந்த், ஜே. ஹேமசுதேஷன் மற்றும் ஆர்.டி. பிரணவ் ராகவேந்திரா உள்ளிட்டோருக்கு முதன்மை அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. அணியின் பேட்டிங் வரிசையை வலுப்படுத்த அனுபவ வீரர்களான பாபா இந்திரஜித், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், நாராயண் ஜெகதீசன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் எஸ். அஜித் ராம், பி. சரவண குமார், ஆர். சோனு யாதவ் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அதேசமயம், இந்திய அணிக்காக விளையாடி வரும் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் சாய் சுதர்சன் ஆகிய இருவரது பெயர்களும் இந்த அணியில் இடம்பெறவில்லை. இருப்பினும், தொடரின் பிற்பகுதியில் அவர்கள் அணியில் இணைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, எலைட் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு அணி, அக்டோபர் 11ஆம் தேதி நடைபெறும் தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணி: ஆர்.சாய் கிஷோர் (கேப்டன்), ஜி.அஜிதேஷ், எஸ்.அஜித் ராம், சி.ஆண்ட்ரே சித்தார்த் (துணை கேப்டன்), எஸ்.ஆர். அதிஷ், டி. தீபேஷ், ஜி. கோவிந்த், ஜே.ஹேம்சுதேஷன், பி.இந்திரஜித், நாராயண் ஜெகதீசன், நிதிஷ் ராஜகோபால், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், ஆர்.டி.பிரணவ் ராகவேந்திரா, பி.சரவண குமார், ஆர்.சோனு யாதவ், ஆர்.விமல் குமார்.

TAGGED:

RANJI TROPHY 2026
ரஞ்சி கோப்பை 2026
தமிழ்நாடு ரஞ்சி அணி
சாய் கிஷோர் தமிழ்நாடு கேப்டன்
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