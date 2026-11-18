SAFF சாம்பியன்ஷிப் 2026 | பாகிஸ்தானை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா 'ஹாட்ரிக்' சாதனை!
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்தியா தனது 10ஆவது சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை கைப்பற்றியதோடு, தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக (2021, 2023 மற்றும் 2026) கோப்பையை வென்று 'ஹாட்ரிக்' சாதனையையும் நிகழ்த்தியுள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 10:28 AM IST
ஹைதராபாத்: 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் (SAFF Championship) இறுதிப் போட்டியில், பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய கால்பந்து அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பால் (South Asian Football Federation - SAFF) நடத்தப்படும் மிக உயரிய சர்வதேச கால்பந்து போட்டியான 'சாஃப் சாம்பியன்ஷிப்' தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் உள்ள தேசிய மைதானத்தில் நேற்று (நவம்பர் 17) நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
முதல் பாதியில் பாகிஸ்தான் முன்னிலை
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. மறுபக்கம் இந்திய அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த போட்டியின் விறுவிறுப்பு கூடியது. ஆனால் முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+1ஆவது நிமிடத்தில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர் ஆலம்கிர் காஜி கோலடித்து அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
Trailing at the break. We regroup and go again for the next 45. #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/kzmGXm3Xe9— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியில் கோல் அடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் களமிறங்கிய இந்திய அணி, ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீரர் பிரைசன் பெர்னாண்டஸ் மீது பாகிஸ்தான் வீரர் ஜுனைத் ஷா அபாயகரமான முறையில் 'டேக்கிள்' செய்தார். இதையடுத்து ஜுனைத் ஷாவிற்கு கள நடுவர் ரெட் கார்ட் கொடுத்து மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றினார்.
இந்தியா அசத்தல் கம்பேக்
இதனால் மீதமுள்ள ஆட்டத்தை பாகிஸ்தான் 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. அதனைத் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட இந்திய அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் சுஹைல் அகமது பட் கோலடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தார். இதனால் இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற பரபரப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றிக்கொண்டது.
Never count out the #BlueTigers. 🐯🐾 India are champions. 🇮🇳🏆 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/BFZhQ82hh3— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 88ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீரர் சந்தீப் மண்டி அற்புதமான கோலைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் இறுதிவரை போராடிய பாகிஸ்தான் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியதுடன், சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பட்டம் வென்றும் அசத்தியது.
இந்திய அணி சாதனைகள்
இப்போட்டியில் இந்திய அணி வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியதன் மூலம் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளது. அந்த வகையில், சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்திய அணி 10-ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று தனது ஆதிக்கத்தை நீட்டித்துள்ளது.
THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
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இதுதவிர, சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 3-ஆவது முறை (2021, 2023, 2026) சாம்பியன் பட்டம் வென்று 'ஹாட்ரிக்' சாதனை நிகழ்த்திய முதல் அணி என்ற பெருமையையும் இந்தியா பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.