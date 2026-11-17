SAFF சாம்பியன்ஷிப் 2026 | ஹாட்ரிக் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லுமா இந்தியா? இறுதிப் போட்டியில் இன்று பாகிஸ்தானுடன் மோதல்!
இத்தொடரின் நடப்புச் சாம்பியனான இந்திய அணி, தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாகவும், ஒட்டுமொத்தமாகத் தனது 10ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தையும் வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 11:19 AM IST
ஹைதராபாத்: 2026ஆம் ஆண்டிற்கான சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் (SAFF Championship) கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பால் (South Asian Football Federation - SAFF) நடத்தப்படும் மிக உயரிய சர்வதேச கால்பந்து போட்டியான 'சாஃப் சாம்பியன்ஷிப்' தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அந்த வகையில், இன்று நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
வழக்கமாக கிரிக்கெட் களத்தில் அனல் பறக்க மோதும் இந்தியா – பாகிஸ்தான் அணிகள், இம்முறை கால்பந்து மைதானத்தில் சாம்பியன் பட்டத்திற்காக மோதவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் உள்ள தேசிய மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த இறுதிப் போட்டி, இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 7.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது.
The crown is on the line. 🏆 The #BlueTigers face Pakistan in the #SAFFChampionship2026 final tomorrow. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #IndianFootball https://t.co/rxM7DjN0Sh— Indian Football (@IndianFootball) November 16, 2026
சாதனை முனைப்பில் இந்தியா
நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, இம்முறையும் கோப்பையை வென்று தனது 10ஆவது சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது. அத்துடன், தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாகச் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கவும் இந்தியா தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மறுபுறம், பாகிஸ்தான் அணி சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
முன்னதாக, நடப்புத் தொடரின் லீக் சுற்றில் இரு அணிகளும் மோதிய போட்டியில், இந்தியா 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியிருந்தது. அந்தப் போட்டியில் இந்திய வீரர் சுஹைல் அகமது பட் இரண்டு கோல்களையும், மங்கலென்தாங் கிப்ஜென் ஒரு கோலையும் அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர். இதனால், தற்சமயம் இறுதிப் போட்டியிலும் இந்தியா ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய பாதை
நடப்புத் தொடரில் இதுவரை தோல்வியே சந்திக்காத இந்திய அணி, 'குரூப் பி' பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் பூடான் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது. அதே சமயம், லீக் சுற்றில் இந்தியாவிடம் தோல்வியடைந்த பாகிஸ்தான், புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. அரையிறுதியில் போட்டி நடத்தும் வங்கதேச அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
One final step in the title defence. 🏆 The #BlueTigers are ready for the ultimate showdown against Pakistan in Dhaka. 🇮🇳🇵🇰 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/4kNjUEO0KX— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய அணி எப்போதும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. கடந்த 1952-ஆம் ஆண்டு முதல் இரு அணிகளும் இதுவரை 30 சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 17 போட்டிகளிலும், பாகிஸ்தான் 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன; 9 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன.
குறிப்பாக, சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இரு அணிகளும் மோதிய 10 போட்டிகளில் இந்தியா 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் தொடர்ச்சியாக 6 வெற்றிகளையும் இந்தியா பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதனால், இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியிலும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய அணி ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளது.
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நேரலை விவரம்
இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி இந்தியாவில் எந்தத் தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க்கிலும் நேரலை செய்யப்படவில்லை. இருப்பினும், இந்திய ரசிகர்கள் 'வீட்டோ' (VETO) ஓடிடி தளத்தில் இலவசமாக நேரலையில் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.