'நினைத்ததை விட அதிகமாக சாதித்துவிட்டீர்கள்' - தோனிக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் புகழாரம்
நீங்கள் ஏதோ ஒரு சிறப்பான சாதனையைச் செய்வீர்கள் என எப்போதும் நம்பினேன், ஆனால் நினைத்ததை விடப் பல மடங்கு அதிகமாகச் சாதித்துவிட்டீர்கள் எனத் தோனியை சச்சின் டெண்டுல்கர் புகழ்ந்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 1:59 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி, ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ள நிலையில், கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவருக்கு நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்துச் செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவானும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாகத் திகழ்பவருமான மகேந்திர சிங் தோனி, ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது ஓய்வு முடிவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிசெய்துள்ளது. மேற்கொண்டு எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அவர் சிஎஸ்கே அணியின் ஆலோசகராகச் செயல்படுவார் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடங்கியது முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தூணாக இருந்து வந்த தோனி, தனது தலைமையின் கீழ் சிஎஸ்கே அணிக்கு 5 முறை (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்துள்ளார். மேலும், இரண்டு முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையையும் வென்றுள்ளார். இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 278 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 5,439 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிகப் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற சாதனையையும், சுரேஷ் ரெய்னாவுக்குப் பிறகு அதிக ரன்கள் குவித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். இதுதவிர சிஎஸ்கே அணிக்காக 244 போட்டிகளில் கேப்டனாகச் செயல்பட்டுள்ள தோனி, அதில் 145 வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து ஓய்வு பெற்றுள்ள தோனிக்குப் பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்துச் செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் தனது பதிவில், "வங்கதேசத்தில் எம்.எஸ். தோனி பேட்டிங் செய்வதைப் பார்த்தபோது, 'அவரது ஆட்டத்தில் ஏதோ ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது' என்று சவுரவ் கங்குலியிடம் நான் கூறியது இன்னும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது.
I still remember watching MS bat in Bangladesh and telling Sourav that there was something special about his power hitting. You could see he had a rare gift, and what a journey he went on to have. It was a real joy sharing the dressing room with you and being part of some of our most memorable moments in Indian cricket. I always believed you would do something special, and you went on to achieve so much more. You've given Indian cricket your very best, and it's been wonderful to have shared this journey with you. Well played, MS!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 18, 2026
அவரிடம் ஒரு அபூர்வமான திறமை இருப்பதை அப்போதே என்னால் பார்க்க முடிந்தது. அதன்பிறகு அவர் எத்தகைய ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். உங்களுடன் ஓய்வறையைப் பகிர்ந்து கொண்டதும், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்றாகப் பங்கேற்றதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது. நீங்கள் ஏதோ ஒரு சிறப்பான சாதனையைச் செய்வீர்கள் என்று நான் எப்போதும் நம்பினேன்.
ஆனால் அதைவிடப் பல மடங்கு அதிகமாக நீங்கள் சாதித்துவிட்டீர்கள். இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு உங்களால் முடிந்த அனைத்து பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளீர்கள். உங்களுடன் இந்தப் பயணத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டது மிகவும் அற்புதமா அனுபவமாகும். மிகச் சிறப்பாக விளையாடினீர்கள், எம்.எஸ். தோனி" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து சச்சினின் இந்தப் பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
MS DHONI RETIREMENT VIDEO. 🥹💔 https://t.co/ec5VEsUDGU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 17, 2026
|இதையும் படிங்க
முன்னதாக, தனது ஓய்வு அறிவிப்புக்குப் பிறகு முதல் பதிவை வெளியிட்ட தோனி, தனது ஆரம்பகாலம் முதல் கிரிக்கெட் களத்திலும் வெளியிலும் நிகழ்ந்த அரிய தருணங்களைக் கொண்ட வீடியோ தொகுப்புடன், 'ரசிகர்கள் என்னைத் தவறென்று நிரூபித்துவிட்டார்கள். அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இதைவிடச் சிறந்த பாடல் இல்லை. ஒருவேளை, நான் அந்தத் தவறைச் செய்துவிட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்காகவே இரண்டு பதிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம்' என்று பதிவிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.