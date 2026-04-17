நான் பார்த்ததிலேயே மிகச்சிறந்த கேட்ச் இதுதான்; ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை புகழ்ந்த சச்சின் டெண்டுல்கர்
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 3 அரைசதங்களை விளாசியுள்ளதுடன், 67.57 என்ற சராசரியில் 203 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
Published : April 17, 2026 at 6:05 PM IST
ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பிடித்த அற்புதமான கேட்ச்-யை இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று மும்பை வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 24-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் அணி தோல்வியையே தழுவாமல் புள்ளிப்பட்டியலின் முதலிடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பிடித்த ஒரு கேட்ச் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதன்படி, மார்கோ ஜான்சன் வீசிய 18ஆவது ஓவரில், மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா லாங்-ஆன் திசையில் சிக்ஸர் அடிக்க முயற்சித்தார். அப்போது பவுண்டரி எல்லைக்கு அருகில் இருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பந்து பவுண்டரி லைனுக்கு வெளியே விழப்போகும் நிலையில் அதனை பிடித்தார்.
இருப்பினும் அவர் பந்தை பிடிக்கும் சமயத்தில் பவுண்டரிக்கு வெளியே விழும் சூழலிலும், சாதுர்யமாக செயல்பட்டு, பந்தை சக வீரர் சேவியர் பார்ட்லெட்டிடம் தூக்கி எறிந்தார். அவரும் அதனை பிடித்தார். இதன் காரணமாக ஹர்திக் பாண்டியா 14 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பும் நிலை ஏற்பட்டது. மேலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இந்தக் கேட்சைப் பார்த்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் அதனை நம்ப முடியாமல் ஆச்சரியத்தில் வாயடைத்துப்பார்த்த காணொளியும் இணையத்தில் வைரலானது.
SHREYAS IYER, WHAT HAVE YOU DONE!! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2026
🎥 One of the best catches you would see in the #TATAIPL history 🔥🔥
மேலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இந்த கேட்ச் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் மிகச்சிறந்த கேட்சுகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனையடுத்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பாராட்டுகளும், வாழ்த்துகளும் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய கிரிக்கெட்டின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரும், "தான் நேரில் பார்த்ததிலேயே மிகச்சிறந்த கேட்ச் இது" என்று தனது சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரைப் பாராட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது எக்ஸ் பதிவில்,"ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இந்தக் கேட்சை மிகவும் சிறப்பானதாக மாற்றியது வெறும் உடற்தகுதி மட்டுமல்ல, அதற்குப் பின்னால் இருந்த விழிப்புணர்வும் தான். பந்தின் வேகம், உயரம், பவுண்டரி எல்லை எங்கே இருக்கிறது, நாம் பவுண்டரி கோட்டை எவ்வளவு நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் என்பதைத் துல்லியமாகக் கணித்து, ஒரு சரியான ஜம்ப்-யை செய்து அவர் கேட்சை பிடித்திருந்தார்.
What made Shreyas Iyer’s catch so special was not just the athleticism, but the awareness behind it.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 17, 2026
He had to judge the speed of the ball, the height, where the boundary rope was, how close he was to stepping on it, and get his jump absolutely perfect.
Then, while still in the…
மேலும், பந்தைப் பிடிக்கும் போது அவர் அந்தரத்தில் இருந்த நிலையிலேயே, கீழே விழுவதற்குள் சக வீரர் எங்கே இருக்கிறார் என்பதைத் துல்லியமாக அறிந்து அவரிடம் பந்தை தூக்கி எறிந்தார். அதுவும், இவை அனைத்தையும் அவர் ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் செய்து ஒரு நம்பமுடியாத கேட்சை பிடித்திருந்தார். நான் பார்த்ததிலேயே மிகச்சிறந்த கேட்சுகளில் இதுவும் ஒன்று" என ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை சச்சின் டெண்டுல்கர் பாராட்டியுள்ளார். இதையடுத்து சச்சின் டெண்டுல்கரின் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
இதையும் படிங்க
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக ஒரு கேப்டனாக மட்டுமின்றி, தனது ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். இதுவரை விளையாடிய 5 லீக் போட்டிகளில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 3 அரைசதங்களை விளாசியுள்ளதுடன், 67.57 என்ற சராசரியில் 203 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் அவர் தலா 14 பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.