ஜிம்பாப்வே அணியின் அற்புதமான வெற்றி - சச்சின், அஸ்வின் பாராட்டு
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
Published : February 13, 2026 at 5:16 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து இந்திய ஜாம்பவான்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் ரவிச்சந்திர அஸ்வின் ஆகியோர் பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளனர்.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 19ஆவது லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 169 ரன்களை எடுத்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக பிரையன் பென்னெட் 64 ரன்களையும், மருமணி மற்றும் ரியான் பர்ல் தலா 35 ரன்களையும் எடுத்தனர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் மேத்யூ ரென்ஷா 65 ரன்களையும், கிளென் மேக்ஸ்வெல் 31 ரன்களையும் சேர்த்தை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
A perfect two from two record for Zimbabwe against Australia in #T20WorldCup matches 👏— ICC (@ICC) February 13, 2026
More on their famous win 👉 https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/UDJdtaXPz2
இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி 19.3 ஓவர்களில் 146 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிளெசிங் முஸரபானி 4 விக்கெட்டுகளையும், பிராட் எவான்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பிளெசிங் முஸரபானி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
A statement win from Zimbabwe! 🇿🇼— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 13, 2026
Beating Australia by 23 runs takes real character. And of course, Blessing turned out to be just that, a blessing in the truest sense, with a superb 4 wicket spell.
What an exciting tournament this is shaping up to be!
இதுதவிர டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தையும் ஜிம்பாப்வே அணி தொடர்ந்து வருகிறது. ஏனெனில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஜிம்பாப்வே அணியை இதுவரை ஒரு முறை கூட ஆஸ்திரேலிய அணி வீழ்த்தியது கிடையாது. இதனையடுத்து ஜிம்பாப்வே அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது எக்ஸ் பதிவில், ஜிம்பாப்வேயிடமிருந்து ஒரு அற்புதமான வெற்றி! ஆஸ்திரேலியாவை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்துவது உண்மையில் சிறப்பு வாய்ந்த வெற்றியாகும். பிளெசிங்ஸ் முஸரபானி அற்புதமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இது ஒரு அற்புதமான தொடராக உருவெடுத்து வருகிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.இது என்ன ஒரு அற்புதமான போட்டியாக உருவாகிறது.
This is clinical from Zim.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) February 13, 2026
Batting and bowling have been great but Tony Munyonga’s fielding has piled on the pressure.
He has saved at least 12-15 runs and closes the deal with a spectacular catch at deep mid wicket.🔥🔥
When the ground sizes are proper, cricketing skills truly…
முன்னாள் இந்திய வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. ஆனால் டோனி முன்யோங்காவின் அற்புதமான ஃபீல்டிங் எதிரணியின் அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தியது. அவர் 12-15 ரன்களை கட்டுப்படுத்தியதுடன், டீப் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு அற்புதமான கேட்ச்சையும் பிடித்தார். இந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் ஆடுகளங்கள் மிகவும் சமநிலையில் இருந்த விதம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது" என்று பதிவு செய்துள்ளார்.