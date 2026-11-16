மும்பை வீதியில் சச்சினுடன் 'கல்லி கிரிக்கெட்' விளையாடிய பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம்!
தொடர்ந்து மும்பையின் பாரம்பரிய 'கட்டிங் சாய்' தேநீரை அருந்தி மகிழ்ந்த இளவரசர் வில்லியமும், இளவரசி கேத்தரினும், அங்கு கூடியிருந்த பள்ளி மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடினர்.
Published : November 16, 2026 at 3:23 PM IST
மும்பை: அரசு முறைப் பயணமாக மும்பை வந்துள்ள பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்தரின் ஆகியோர், கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் பள்ளி மாணவிகளுடன் இணைந்து உற்சாகமாக 'கல்லி கிரிக்கெட்' விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.
இந்தியாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையை நேரில் அறிந்து கொள்ளும் நோக்கில், மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்தரின் ஆகியோர் மும்பை வந்தடைந்தனர்.
தெற்கு மும்பையின் பல்லார்ட் பியர் பகுதியில் உள்ள என். மொரார்ஜி சாலையில் இந்தச் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பிரிட்டன் அரச தம்பதியினருக்கு, மகாராஷ்டிராவின் பாரம்பரிய 'டோல் தாஷா' மேளதாள இசையுடன் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
வரவேற்பை தொடர்ந்து, சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் பள்ளி மாணவிகளுடன் இணைந்து மும்பையின் பிரபலமான 'கல்லி கிரிக்கெட்' போட்டியில் இளவரசர் வில்லியமும், இளவரசி கேத்தரினும் பங்கேற்றனர். அங்கு அவர்கள் பள்ளி மாணவிகளுடன் கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.
பின்னர், அங்குள்ள தேநீர்க் கடையில் மண் குவளைகளில் வழங்கப்பட்ட மும்பையின் பிரத்யேக 'கட்டிங் சாய்' (Cutting Chai) தேநீரையும் அவர்கள் அருந்தி மகிழ்ந்த அவர்கள், அங்கு கூடியிருந்த பள்ளி மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடினர். பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த விவரங்கள் மிகவும் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால், இதில் பங்கேற்ற பள்ளி மாணவிகளுக்குத் தங்களைச் சந்திக்க வரப்போகும் முக்கியப் பிரமுகர்கள் யார் என்பது கடைசிவரை தெரியாமலேயே இருந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நாக்பாடாவில் உள்ள அஞ்சுமன் இஸ்லாம் பேகம் ஷெரிஃபா கல்சேகர் மகளிர் பள்ளியின் 8ஆம் வகுப்பு மாணவிகளான பதுல் ஃபாத்திமா ஷேக் மற்றும் உம்மே ஹானி ஆகியோர் தங்களது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
"நவம்பர் 16-ஆம் தேதி ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளதாகவும், விருப்பமுள்ளவர்கள் இதில் பங்கேற்கப் பெயர்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் எங்கள் ஆசிரியர்கள் அறிவித்தனர்.
தீபாவளி விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் நாங்களும் ஆர்வத்துடன் பதிவு செய்தோம். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு யார் வரப்போகிறார்கள் என்ற விவரம் எங்களுக்குத் தெரியாது" என்று மாணவி ஷேக் தெரிவித்தார். பின்னர், தங்களைச் சந்திக்க வந்திருப்பது வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டதும் ஆச்சரியத்துடன் புன்னகைத்த அவர், "நான் இவரைப் பற்றிப் புத்தகங்களில் படித்திருக்கிறேன்" என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
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கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்குப் பிறகு, பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்தரின் ஆகியோர் இந்தியாவுக்கு மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் இதுவாகும். இதையடுத்து, சச்சின் டெண்டுல்கருடன் இணைந்து பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் 'கல்லி கிரிக்கெட்' விளையாடிய காணொளி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.