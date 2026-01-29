ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சபலென்கா, ரைபகினா
ஜனவரி 31ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து எலினா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதி போட்டிகளில் அரினா சபலென்கா, எலினா ரைபாகினா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொண்டார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தொடக்கம் முதலே சபலென்கா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் சபலென்கா சிறப்பாக விளையாடி 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்றார்.
இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் அரினா சபலென்கா 6-2, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்வியோலினாவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன் மூலம் அரினா சபலென்கா தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறையாக ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக கடந்த 2023, 2024 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் சபலென்கா, ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தார். இதில் 2023 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற சபலென்கா, 2025ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் மேடிசன் கீஸிடம் தோல்வியைத் தழுவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்த்து, கஜகஸ்தானைச் சேர்ந்த எலினா ரைபாகினா எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய ரைபாகினா 6-3 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி முன்னிலைப் பெற்றார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இரண்டாவது செட்டில் ஜெசிகா பெகுலா கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்தார். இந்த செட்டில் ஜெசிகா பெகுலா இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் அவராக செட்டை கைப்பற்ற முடியவில்லை. இதன் காரணமாக இரண்டாவது செட்டை அவர் 7-6 என்ற கணக்கில் இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
இதன் மூலம் எலினா ரைபாகினா 6-3, 7-6 என்ற கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவை வீழ்த்தி, இரண்டாவது முறையாக ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து ஜனவரி 31ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.