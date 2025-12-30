ETV Bharat / sports

எஸ்ஏ 20 லீக்: குயின்டன் டி காக் உலக சாதனை; கேப்பிட்டல்ஸை பந்தாடியது சன்ரைசர்ஸ்

டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தொடக்க வீரர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பராக 10ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை குயின்டன் டி காக் படைத்துள்ளார்.

சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்
சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸூக்கு எதிரான எஸ்ஏ20 லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபிரான்சைஸ் டி20 லீக் தொடரான எஸ்.ஏ.20 லீக்கின் நான்காவது தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் க்வெபெர்ஹாவில் நடைபெற்ற 5ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் மற்றும் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணியில் ஜானி பேர்ஸ்டோவ் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த குயின்டன் டி காக் மற்றும் மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்திருந்தனர்.

பின்னர் 5 பவுண்டரிகள், 6 சிஸர்களுடன் 77 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த டி காக் விக்கெட்டை இழக்க, 7 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 52 ரன்களில் ப்ரீட்ஸ்கேவும் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய ஜோர்டன் ஹெர்மான் 37 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் சர்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 188 ரன்களை சேர்த்தது. கேப்பிட்டல்ஸ் தரப்பில் தைமல் மில்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் அதிகபட்சமாக ஷாய் ஹோப் 36 ரன்களையும், வில் ஸ்மீத் 35 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். மற்ற நட்சத்திர வீரர்களான டெவால்ட் பிரெவீஸ், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், பிரைஸ் பார்சென்ஸ், வியான் லூப் உள்ளிட்ட வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

இதன் காரணமாக பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 18 ஓவர்களில் 148 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. சன்ரைசர்ஸ் தரப்பில் ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இதையும் படிங்க

  1. விஜய் ஹசாரே கோப்பை: கர்நாடகாவிடம் வீழ்ந்தது தமிழ்நாடு; கேரளா அதிர்ச்சி தோல்வி
  2. 2025-ல் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய டாப் 5 வீரர்கள்: நியூசிலாந்து வீரருக்கு முதலிடம்

இப்போட்டியின் மூலம் குயின்டன் டி காக் புதிய உலக சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தொடக்க வீரர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பராக 10 ஆயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் 6,284 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், இங்கிலாந்தின் ஜோஷ் பட்லர் 5,104 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளார்.

TAGGED:

SUNRISERS VS CAPITALS
QUINTON DE KOCK
SUNRISERS EASTERN CAPE
சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்
SUNRISERS VS CAPITALS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.