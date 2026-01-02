எஸ்ஏ20 லீக்: ஆல் ரவுண்டராக கலக்கிய டோனவன் ஃபெரீரா; சூப்பர் ஓவரில் சூப்பர் கிங்ஸ் த்ரில் வெற்றி
ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த டோனவன் ஃபெரீரா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 2, 2026 at 10:23 AM IST
ஜொஹன்னஸ்பர்க்: டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 9ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜொஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் மற்றும் மேத்யூ டி வில்லியர்ஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 89 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இதில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டி வில்லியர்ஸ் 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
Instant impact in the Bullring! 💥 One moment was all it took for Donovan Ferreira to become the Switch Energy Game Changer. That’s how you start 2026! 🚀✨#BetwaySA20 #JSKvDSG #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/KfaSzVvnkY— Betway SA20 (@SA20_League) January 1, 2026
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரைலீ ரூஸோவ், வியான் முல்டர் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸும் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஷுபம் ரஞ்சனே - டோனவன் ஃபெரீரா இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷுபம் அரைசதம் கடந்து 50 ரன்களையும், டோனவன் ஃபெரீரா 33 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 205 ரன்களைச் சேர்த்தது. சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் தரப்பில் நூர் அஹ்மத் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் டெவான் கான்வே 19 ரன்களுக்கும், கேன் வில்லியம்சன் 22 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோஷ் பட்லர் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த ஐடன் மார்க்ரம் - ஹென்ரிச் கிளாசென் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
The Betway South Africa Moment of the Match that saw the FIRST super over for the #BetwaySA20 🤯#JSKvDSG #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/ZDuat45wyd— Betway SA20 (@SA20_League) January 1, 2026
இதில் கிளாசென் 29 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஐடன் மார்க்ரம் 37 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினார். அதன்பின் களமிறங்கிய எவான் ஜோன்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதன் காரணமாக இன்னிங்ஸின் கடைசி ஓவரில் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு 15 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
சூப்பர் கிங்ஸ் தரப்பில் வியான் முல்டர் கடைசி ஓவரை வீசிய நிலையில், அந்த ஓவரில் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 14 ரன்களை எடுத்தது. இறுதியில் வெற்றிபெற ஒரு ரன் மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில் பேட்டிங் செய்த ஈதன் போஷ், டோனவன் ஃபெரீராவின் அபாரமான ரன் அவுட் மூலம் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவு சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது.
Did it all. Deserved it all. 🏆💛#JSKvDSG #WhistleForJoburg pic.twitter.com/PUkTnaC80a— Joburg Super Kings (@JSKSA20) January 1, 2026
இதையும் படிங்க
சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 5 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில், சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மூன்றே பந்துகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முடிவில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.