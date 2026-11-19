வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி; WTC புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்!
வங்கதேசத்திற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 4:24 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜொஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணியை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஜொஹன்னஸ்பர்க்கில் உள்ள வாண்டரர்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் மஹ்ஃபிஜுல் இஸ்லாம் மற்றும் மொமினுல் ஹக் ஆகியோர் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோவும் 12 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்திருந்த தன்ஸித் ஹசனும் 67 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு நட்சத்திர வீரர் முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹ்மானும் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 121 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
A superb innings comes to an end! Litton Das departs after scoring a magnificent 120 off 179 balls. A valuable contribution for Bangladesh! South Africa 🆚 Bangladesh | 1st Test | Day 2 #BCB #BangladeshCricket #TheTigers https://t.co/wsTWH9rqpH— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 16, 2026
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த தவ்ஹீத் ஹிரிடோய் மற்றும் லிட்டன் தாஸ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் சதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு 200 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். அதன்பின் 137 ரன்களில் தவ்ஹீத் ஹிரிடோயும், 120 ரன்களில் லிட்டன் தாஸும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 400 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய காகிசோ ரபாடா 5 விக்கெட்டுகளையும், டேன் பேட்டர்சன் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ஐடன் மார்க்ரம் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மார்கஸ் அக்கர்மேன் - சுபைர் ஹம்சா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் 83 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் சுபைர் ஹம்சா விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமாவும் 49 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய மேத்யூ பிரீட்ஸ்கேவும் 2 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.
Ackerman’s Thoughts On His Maiden Test Ton! 💯 Hear from Marques Ackerman as he reflects on a memorable maiden Test century at the Bullring, alongside a brilliant 202-run partnership with Zubayr Hamza that helped lead the #Proteas fightback against Bangladesh! 🇿🇦🎙️ #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 17, 2026
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த மார்கஸ் அக்கர்மேன் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவுசெய்து அசத்தினார். அதேசமயம் அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் 157 ரன்கள் எடுத்திருந்த அக்கர்மேன் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய வியான் முல்டர், மார்கோ ஜான்சன், சைமன் ஹார்மர் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, சதம் விளாசிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் 102 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் காகிசோ ரபாடா அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன் 72 ரன்களைச் சேர்த்தார். பின்னர் மீண்டும் களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா அரைசதம் கடக்க, மறுமுனையில் டேன் பேட்டர்சன் 29 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 557 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ஹசன் மஹ்மூத் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் 157 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணி, எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
History made by Litton Kumer Das! 🇧🇩🏏 A world record for the Tigers' wicketkeeper! Litton becomes the first wicketkeeper in Test history to register eight dismissals in a single innings, setting a new benchmark in the longest format! 🥇🔥 South Africa 🆚 Bangladesh | 1st Test | Bangladesh Tour of South Africa 2026 #BCB #BangladeshCricket #TheTigers— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 18, 2026
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக லிட்டன் தாஸ் 39 ரன்களையும், மஹ்ஃபிஜுல் இஸ்லாம் 32 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் அந்த அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 168 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் சைமன் ஹார்மர் 6 விக்கெட்டுகளையும், காகிசோ ரபாடா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு 12 ரன்கள் என்ற இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி வெறும் 9 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு வெற்றி இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.
Defining Impact By The Rolls Royce! 🏎️ Kagiso “John Wick” Rabada is in a league of his own! 😄 A phenomenal all-round display from #TheProteas fast bowler earns him Player of the Match honours, finishing with 8 wickets with the ball and a career-best 72 with the bat in a commanding first Dafabet Test victory over Bangladesh! 🇿🇦 Pure class! 🤌 #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 19, 2026
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இந்தப் போட்டியில் பேட்டிங்கில் 72 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 8 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய காகிசோ ரபாடா ஆட்டநாயகனாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் நவம்பர் 23ஆம் தேதி செஞ்சூரியனில் உள்ள சூப்பர்ஸ்போர்ட் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.