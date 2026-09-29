ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடர் | நோர்ட்ஜே, கோட்ஸியுடன் இணையும் ரபாடா; தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு!
டெம்பா பவுமா தலைமையிலான இந்த அணியில், காயம் காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகியிருந்த உலகின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ககிசோ ரபாடா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
Published : September 29, 2026 at 9:56 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான 18 பேர் கொண்ட ஆரம்ப தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது.
இந்த ஒருநாள் தொடரைத் தொடர்ந்து, தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் இந்த தொடர் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, இவ்விரு அணிகளும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களில் நீடித்து வருவதால், எந்த அணி தொடரை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் 18 பேர் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Big news for the Proteas: https://t.co/jej3v6INBL#SAvAUS pic.twitter.com/ezigLm8HOU— cricket.com.au (@cricketcomau) September 28, 2026
டெம்பா பவுமா தலைமையிலான இந்த அணியில், காயம் காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகியிருந்த உலகின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ககிசோ ரபாடா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவரது வருகை தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சு பலத்தை கணிசமாகக் கூட்டியுள்ளது.
ரபடாவுடன் இணைந்து, அதிவேகப் பந்துவீச்சாளர் அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸி மற்றும் அனுபவமிக்க டேன் பேட்டர்சன் ஆகியோருக்கும் இந்த டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, இளம் அதிரடி பேட்டர் மார்கஸ் அக்கர்மேன் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியில் அறிமுக வீரராக இணைந்துள்ளார்.
அதேசமயம், காயம் காரணமாக முன்னணி வீரர்கள் சிலர் இந்தத் தொடரைத் தவறவிட்டுள்ளனர். அதன்படி, அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி, இளம் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் குவேனா மஃபாகா மற்றும் ஒட்நீல் பார்ட்மேன் ஆகியோர் இத்தொடரில் இடம்பெறவில்லை. இவர்கள் இல்லாதது பின்னடைவாகக் கருதப்பட்டாலும், நோர்ட்ஜே மற்றும் கோட்ஸியின் வருகை அதனை ஈடுசெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
SQUAD ANNOUNCEMENT - FIRST TEST 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 28, 2026
The South Africa Men’s selection panel has today named a preliminary 18-player squad for the first Dafabet Test against Australia, scheduled to take place from 09 - 13 October at the Hollywoodbets Kingsmead Stadium in Durban.
Hollywoodbets… pic.twitter.com/ZhfnXDl19F
|இதையும் படிக்கவும்
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணிப்:டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மார்க்கஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்ஹாம், கார்பின் போஷ், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, டோனி டி ஜோர்ஜி, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ராம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, அன்ரிச் நார்ட்ஜே, டேன் பேட்டர்சன், ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்.