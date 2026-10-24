ஆஸி.க்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து அன்ரிச் நார்ட்ஜே விலகல்; பின்னடைவை சந்தித்த தென்னாப்பிரிக்கா!
நார்ட்ஜேவிற்கு மாற்றாக ஜெரால்ட் கோட்ஸி, கார்பின் போஷ், டேன் பேட்டர்சன் அல்லது ஆல்-ரவுண்டர் செனுரன் முத்துசாமி ஆகியோரைத் தேர்வு செய்ய தென்னாப்பிரிக்க அணி பரிசீலித்து வருகிறது.
Published : October 24, 2026 at 7:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்பாக, தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நார்ட்ஜே காயம் காரணமாகப் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன. இதனால், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.
இதையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான இறுதி டெஸ்ட் போட்டி வரும் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி கேப்டவுனில் உள்ள நியூலேண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், போட்டிக்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க அணி மிகப்பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது.
It’s The Series Decider!! 🔥 All roads lead to the Mother City as #TheProteas gear up for what promises to be a thrilling third and final Dafabet Test against Australia, with the series on the line! 🇿🇦🏏 Get your tickets now at https://t.co/0JX6zZHS1C and don’t miss out on this series-defining showdown as the tour comes to an end! 🎟️ #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 23, 2026
அதன்படி, மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இருந்து நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நார்ட்ஜே விலகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, கெபெர்ஹாவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின்போது, நார்ட்ஜேவிற்கு இடுப்புப் பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் உடனடியாகக் களத்தை விட்டு வெளியேறி மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்.
அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில், நார்ட்ஜேவின் காயம் தீவிரமடைந்திருப்பதை அடுத்து இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. முன்னதாக, முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 40 ஓவர்கள் வீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நார்ட்ஜே, இரண்டாவது போட்டியில் 3.3 ஓவர்களை மட்டுமே வீசி, ஒரு விக்கெட் எடுத்த நிலையில் காயத்தைச் சந்தித்து இந்தப் போட்டியிலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.
அன்ரிச் நார்ட்ஜே விலகியது தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அவரது இடத்தை நிரப்ப ஜெரால்ட் கோட்ஸி, கார்பின் போஷ், டேன் பேட்டர்சன் உள்ளிட்ட வீரர்கள் தென்னாப்பிரிக்க அணியில் உள்ளனர். இதனால், மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில், அன்ரிச் நார்ட்ஜேவின் இடத்தை யார் நிரப்புவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Squad Announcement 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today named the squad for the third Dafabet Test against Australia, which gets underway on Tuesday, 27 October at YesPlay Newlands Cricket Ground in Cape Town. Fast bowler Anrich Nortje has been ruled out of the Test due to a mild groin injury. He sustained the injury while bowling during the first innings of the second Dafabet Test in Gqeberha on Wednesday. Subsequent scans on Thursday revealed the extent of the injury. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 24, 2026
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தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மார்க்வெஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெட்டிங்காம், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ஜெரால்ட் கோட்ஸி, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, டேன் பேட்டர்சன், காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன் மற்றும் கைல் வெர்ரைன்.