ஆஸ்திரேலியாவை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்யுமா தென்னாப்பிரிக்கா? இன்று இறுதி ஒருநாள் போட்டி!
ஏற்கனவே 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரைக் கைப்பற்றி முன்னிலையில் உள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி, இந்தப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஆஸ்திரேலிய அணியை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்யும் முனைப்பில் உள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 11:00 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி, இன்று பாட்செஃப்ஸ்ட்ரூமில் உள்ள சென்வெஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி மிரட்டியது.
இதனையடுத்து, தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று பாட்செஃப்ஸ்ட்ரூமில் உள்ள சென்வெஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. ஏற்கனவே 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரைக் கைப்பற்றி முன்னிலையில் உள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி, இந்தப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஆஸ்திரேலிய அணியை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்யும் முனைப்பில் உள்ளது.
Let’s Double Back! 💥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 27, 2026
Take another look at the moment David Miller brought up an incredible century at the Bullring! 💯
What followed was an innings of power, precision and pure Miller magic, culminating in a career-best ODI score of 142! 🇿🇦🩷#Unbreakable #PinkDay pic.twitter.com/jWmNqDOndx
தென்னாப்பிரிக்க அணி
டெம்பா பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு ஆகிய இரண்டுமே மிக வலுவாகக் காணப்படுகின்றன. ஜோஹன்ஸ்பெர்க்கில் நடைபெற்ற கடந்த போட்டியில் 142 ரன்கள் குவித்து மிரட்டிய டேவிட் மில்லர் மற்றும் கேப்டன் டெம்பா பவுமா ஆகியோர் அசுர ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்துவீச்சில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் கேஷவ் மகாராஜ், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பெரும் சவாலாக விளங்கி வருகிறார். மேலும், தொடரை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டதால், இன்றைய போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மாற்று வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி, தொடர் தோல்விகளுடன் மட்டுமன்றி முக்கிய வீரர்களின் காயங்களாலும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் மற்றும் ஜோயல் டேவிஸ் ஆகியோர் காயத்தால் இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர். இருப்பினும், தொடக்க வீரர்கள் மிட்செல் மார்ஷ், டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோரின் அதிரடி ஆட்டமும், இன்றைய போட்டியில் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் அணியில் மீண்டும் திரும்புவதும் அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Run It Back Please! 🥹— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 27, 2026
An innings of determination and sensational strokeplay. 💥
Here’s another look at the moment captain Temba Bavuma brought up his 6th ODI career century! 💯🩷#Unbreakable #PinkDay pic.twitter.com/GhpNEzRPeJ
நேருக்கு நேர்
ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இதுவரை 115 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 59 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது. மறுபுறம் ஆஸ்திரேலிய அணி 52 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. எஞ்சிய போட்டிகளில் 3 போட்டிகள் 'டை' (Tied) ஆக முடிந்த நிலையில், 1 போட்டி முடிவேதும் இல்லாமல் கைவிடப்பட்டது.
நேரலை விவரம்
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான இந்தப் போட்டி பாட்செஃப்ஸ்ட்ரூமில் உள்ள சென்வெஸ் பார்க் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி மாலை 5:00 மணிக்குத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரசிகர்கள் இப்போட்டியை யூரோஸ்போர்ட் (Eurosport) சேனலில் நேரலையாகக் காணலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் (FanCode) செயலியில் இப்போட்டியைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.
Matchday -1! 🏋️♂️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 29, 2026
The conditions may be gloomy, but #TheProteas continue putting in the work ahead of tomorrow’s third and final ODI against Australia in Potchefstroom. 🇿🇦🏏#Unbreakable pic.twitter.com/JxnSH1qIxc
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உத்தேச லெவன்
தென்னாப்பிரிக்கா : டோனி டி ஜோர்ஜி, ரியான் ரிக்கெல்டன், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், துவான் யான்சன், கேஷவ் மகாராஜ், பிஜோர்ன் ஃபார்டுயின, லிசாட் வில்லியம்ஸ்.
ஆஸ்திரேலியா : மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கூப்பர் கானொலி, அலெக்ஸ் கேரி, மேத்யூ ரென்ஷா, கேமரூன் கிரீன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், பேட் கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஆடம் ஜாம்பா.