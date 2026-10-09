டர்பன் டெஸ்ட்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது ஆஸ்திரேலியா!
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக, சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நோர்ட்ஜே டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 12:55 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒருநாள் தொடரில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி தொடரை வென்று அசத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று (அக்டோபர் 9) டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
This Is Test Cricket! 🏏 A chess match built on strategy, patience and adapting to every condition that makes for a gripping contest. Take a look at the captains on the eve of Day 1 of the first Dafabet Test between #TheProteas and Australia! 🇿🇦🇦🇺 Bring It On! Get your tickets now at https://t.co/0JX6zZHS1C and be part of the action! 🎟️ #Unbreakable— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 8, 2026
இப்போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில், காயம் காரணமாக காகிசோ ரபாடாவுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. அதேசமயம், மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நார்ட்ஜே டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார். மறுபக்கம், ஆஸ்திரேலிய அணியில் நிக் மேடின்சன், மார்னஸ் லாபுசாக்னே ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ள பலம் வாய்ந்த இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இத்தொடரின் முடிவில் எந்த அணி இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பெடிங்ஹாம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், வியான் முல்டர், கைல் வெர்ரைன், மார்கோ ஜான்சன், சைமன் ஹார்மர், கேசவ் மஹாராஜ், அன்ரிச் நார்ட்ஜே.
ஆஸ்திரேலியா: டிராவிஸ் ஹெட், நிக் மேடின்சன், மார்னஸ் லாபுசாக்னே, ஸ்டீவன் ஸ்மித், மாட் ரென்ஷா, அலெக்ஸ் கேரி, பியூ வெப்ஸ்டர், பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லியான், ஜோஷ் ஹேசில்வுட்.
Toss Update 🪙 🇦🇺 Australia have won the toss and elected to bat first. We’re all set for the opening Dafabet Test of the series as #TheProteas go through their final warm-up! 🏏 #Unbreakable https://t.co/NfWW3Hm4Iz— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 9, 2026
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 102 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலியா அணி 54 போட்டிகளிலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 27 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளன. அதேசமயம் 21 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஒட்டுமொத்தமாக ஆஸ்திரேலியா அணி முன்னிலை வகித்தாலும், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற கடந்த 10 டெஸ்ட் போட்டிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா 5 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 2025 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.