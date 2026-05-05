'அவர் எப்போது திரும்புவார் எனத் தெரியாது' ஹர்திக் குறித்து ரிக்கெல்டன் வழங்கிய அப்டேட்
காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் ஹர்திக் பாண்டியா மீண்டும் எப்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைவார் என்ற கேள்வி அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
Published : May 5, 2026 at 6:33 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹர்திக் பாண்டியாவின் உடல்நிலை குறித்தும், அவர் எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார் என்பது குறித்தும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் ரியான் ரிக்கெல்டன் அப்டேட் வழங்கியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஐந்து முறை கோப்பையை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக அந்த அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் வெறும் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பும் ஊசலாடி வருகிறது. இதற்கு அணியின் கேப்டன்சி சரியில்லை, வீரர்கள் ஒற்றுமையாக விளையாடவில்லை, நட்சத்திர வீரர்களின் மோசமான ஃபார்ம் என பல்வேறு விமர்சனங்களும் எழத்தொடங்கியுள்ளன. அதிலும் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ஹர்திக் பாண்டியாவை மாற்றிவிட்டு, ரோஹித் அல்லது சூர்யாவை கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, முதுகு பிடிப்பு காரணமாக விளையாடவில்லை. இதனால் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை சூர்யகுமார் யாதவ் ஏற்றிருந்தார். இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 229 ரன்கள் என்ற இலக்கை 18.4 ஓவர்களில் எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தது.
இருப்பினும் ஹர்திக் பாண்டியா மீண்டும் எப்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைவார் என்ற கேள்விகளும் ஒருபக்கம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும் அவரது காயம் குறித்தும், அவர் மீண்டும் எப்போது விளையாடத் தொடங்குவார் என்பது குறித்தும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியானது இதுவரை எந்தவொரு அறிவிப்பையும் கொடுக்கவில்லை. இதனால் இந்த சீசனின் எஞ்சிய போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகங்களும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில் ஹர்திக் பாண்டியாவின் உடல்நிலை குறித்தும், அவர் எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார் என்பது குறித்தும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் ரியான் ரிக்கெல்டன் அப்டேட் வழங்கியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ஹர்திக் பாண்டியா மீண்டும் எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பது போட்டி நடந்த அன்று மதியம்தான் எனக்குத் தெரியவந்தது, எனவே அதன் தீவிரம் குறித்து நான் அறியவில்லை.அதனால் அவர் எப்போது குணமடைவார், அவரது காயம் எந்த நிலைமையில் உள்ளது என்பது குறித்து எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அடுத்த போட்டிக்கு முன்னதாக அவர் முழுமையான உடற்தகுதியை எட்டுவதுடன், மீண்டும் அணியுடன் இணைவார் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.