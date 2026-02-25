ETV Bharat / sports

இந்தியாவுக்கு எதிராக ரஸா நிச்சயம் விளையாடுவார் - ரியான் பார்ல் உறுதி

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்த ஜிம்பாப்வே அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜிம்பாப்வே அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா
ஜிம்பாப்வே அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 9:45 PM IST

சென்னை: ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா, இந்தியாவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் நிச்சயமாக விளையாடுவார் என்று அந்த அணியின் ஆல் ரவுண்டர் ரியான் பார்ல் உறுதி செய்துள்ளார்.

இந்தியா-ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று போட்டி நாளை சென்னையிலுள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே அரையிறுதி சுற்றுக்கான வாய்ப்பில் நீடிக்கும் என்பதால், இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ஜிம்பாப்வே வீரர் ரியான் பார்ல், "இது எங்களுக்கு கட்டாயம் வெல்ல வேண்டிய போட்டி. அதேசமயம் இந்தியாவுக்கும் இது கட்டாயம் வெல்ல வேண்டிய போட்டி. இது அரையிறுதிக்கான பலப்பரீட்சை என்பதால் நிச்சயம் சவால்கள் நிறைந்திருக்கும். மேலும் நாங்கள் அரையிறுதிக்கு முன்னேற வேண்டுமென்றால், நாளைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதை பார்க்க விரும்புகிறோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியாவில் இந்திய அணிக்கு எதிராக விளையாடுவது மிகப்பெரும் சவாலாகும். ஏனெனில் அவர்களுக்கு நிச்சயம் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் உத்வேகம் இருக்கும். ஆனால் இப்போது இரு அணிக்கும் இந்த வெற்றி மிக முக்கியம் என்பதால் ஆட்டத்தில் கூடுதல் அழுத்தம் உள்ளது. ஆனாலும், இந்த அழுத்ததை உணர்ந்து எங்களில் திட்டங்களை சரியாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார்.

சிக்கந்தர் ரஸா விளையாடுவாரா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சிக்கந்தர் ரஸா தற்சமயம் முழு உடற்தகுதியுடன் உள்ளார். அதனால் நிச்சயம் அவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடுகிறார்" என்று கூறியுள்ளார். முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியின் போது சிக்கந்தர் ரஸா பவுண்டரியை தடுக்கும் முயற்சியில் காயத்தை சந்தித்தார். இருப்பினும் அவர் அந்த போட்டியில் இருந்து விலகாமல் தொடர்ந்து விளையாடி இருந்தார்.

ஆனாலும் அவரது காயம் குறித்து எந்தவொரு தகவலும் வெளியாகவில்லை. இதனால் அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடமாட்டார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகின. இந்நிலையில் தான் ரியான் பார்ல், சிக்கந்தர் ரஸா நிச்சயம் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடுவார் என்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இது ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அணிக்கு மிகப்பெரும் உத்வேகத்தை வழங்கியுள்ளது.

ஏனெனில் இந்த சீசனில் சிக்கந்தர் ரஸா பேட்டிங்கில் மட்டுமல்லாது பந்துவீச்சிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேற்கொண்டு அவரது கேப்டன்சியும் சிறப்பாக இருந்துள்ளது. இதனால் அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளது ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

