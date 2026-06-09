முத்தரப்பு ஒருநாள்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அபார சதம்; இலங்கையை வீழ்த்தி இந்தியா த்ரில் வெற்றி
இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய ஏ அணிக்காக சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : June 9, 2026 at 6:57 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்திய ஏ அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா ஏ மற்றும் இலங்கை ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தம்புளையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய ஏ அணி டாஸை வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி - பிரப்சிம்ரன் சிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதிரடியாக தொடங்கிய சூர்யவன்ஷி 14 ரன்களிலும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 2 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பிரியான்ஷ் ஆர்யாவும் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் திலக் வர்மா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சதம் விளாசிய நிலையில், மறுபக்கம் திலக் வர்மா அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். பின்னர் 101 ரன்களை எடுத்த கையோடு ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும், 60 ரன்களை சேர்த்த கையோடு திலக் வர்மாவும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் ஆயுஷ் பதோனி 24 ரன்களையும், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் 26 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
India A put up a strong total of 277/6 after 50 overs 👏
Vice-captain Ruturaj Gaikwad's 1️⃣0️⃣1️⃣(114) and Captain Tilak Varma's 6️⃣0️⃣(97) led the charge 🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/nwKDTkg1ZY#TriNationSeries | #SLAvINDA pic.twitter.com/ceqxYs0XEC
இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 277 ரன்களை குவித்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் முகமது சிராஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இலங்கை ஏ அணிக்கு நிரோஷன் டிக்வெல்லா மற்றும் அவிஷ்கா ஃபெர்னாண்டோ இணை பொறுப்பான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 93 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.
அதன்பின் 45 ரன்களில் அவிஷ்காவும், 47 ரன்களில் டிக்வெல்லாவும் விக்கெட்டை இழக்க, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நுவநிந்து ஃபெர்னாண்டோ 8 ரன்களுக்கும், சதீரா சமரவிக்ரமா 46 ரன்களிலும், ரவிந்து ஃபெர்னாண்டோ, சமிகா கருணரத்னே ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய சஹான் அரச்சிகே தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
1️⃣0️⃣1️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
1️⃣1️⃣4️⃣ Deliveries
6️⃣ fours and 3️⃣ Sixes
Vice-captain Ruturaj Gaikwad is adjudged the Player of the Match for his fabulous century 👏🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/nwKDTkg1ZY
#TriNationSeries | #SLAvINDA
(Player image Credits: Sri Lanka Cricket). pic.twitter.com/pwSdE4zp5W
இதையும் படிக்கவும்
இறுதியில் சஹான் அரச்சிகே 74 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களும் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இலங்கை ஏ அணி 48.5 ஓவர்களில் 269 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய ஏ அணி தரப்பில் அர்ஷத் கான், அனுகுல் ராய், ஆயுஷ் பதோனி தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை ஏ அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.