முத்தரப்பு தொடர்: இந்திய 'ஏ' அணியின் துணைக்கேப்டனாக ருதுராஜ் நியமனம்
இந்திய 'ஏ'அணியின் துணைக்கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்ட ரியான் பராக் காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 31, 2026 at 7:12 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய ஏ அணியில் நட்சத்திர ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன், துணைக்கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில், ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்திய ஏ அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்தியா ஏ, இலங்கை ஏ மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஏ ஆகிய மூன்று அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த ஒருநாள் முத்தரப்புத் தொடர், வரும் ஜூன் 9 முதல் ஜூன் 21 வரை இலங்கையின் நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் திலக் வர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் துணைக் கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டார். இதுதவிர நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் ஆயுஷ் பதோனி, பிரப்சிம்ரன் சிங் மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் ஆகியோருக்கும் இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அபாரமான பேட்டிங்கின் மூலம் பவுலர்களை மிரட்டி வரும் 15 வயதேயான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய 16 போட்டிகளில் ஒரு சதம், 5 அரைசதம் உள்பட 776 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 63 பவுண்டரிகளையும், 72 சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளதுடன், 236 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) May 31, 2026
Ruturaj Gaikwad added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for injured Riyan Parag.
இதனால் அவர் கூடிய விரையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதற்கான முன்னோட்டமாக இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த அணியில் தற்சமயம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பிசிசிஐ செய்துள்ளது. அதன்படி இந்த தொடருக்கான இந்திய ஏ அணியின் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ரியான் பாராக், காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இதனையடுத்து அவர் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் சிகிச்சை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் காரணமாக அவருக்கு பதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இந்திய ஏ அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவருக்கு அணியின் துணைக்கேப்டன் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிய நிலையில், தற்போது அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது ஃபார்மை மீண்டெடுக்க உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய ஏ அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (துணை கேப்டன்), பிரியன்ஸ் ஆர்யா, வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஆயுஷ் படோனி, நிஷாந்த் சிந்து, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், பிரப்சிம்ரன் சிங், குமார் குஷாக்ரா, விப்ராஜ் நிகம், யாஷ் தாக்கூர், யுத்வீர் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அர்ஷத் கான், அனுகுல் ராய்.