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ருதுராஜ், படிக்கல் தலைமையில் இந்திய 'ஏ' அணி அறிவிப்பு: ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு வாய்ப்பு!

இதில் மல்டி டே போட்டிகளுக்கான இந்திய ஏ அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பு தேவ்தத் படிக்கல்லிடமும், ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணியை வழிநடத்தும் கேப்டன் பொறுப்பு ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 4:05 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டு மல்டி டே மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு மல்டி டே போட்டிகள் (Multi-day matches) மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் மல்டி டே போட்டிகள் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் போட்டிகள் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளன. மேற்கொண்டு இந்தத் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் புதுச்சேரியில் நடைபெறும் என்றும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலிய ஏ தொடருக்கான இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் மல்டி டே தொடருக்கான இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக தேவ்தத் படிக்கல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் சாய் சுதர்சன் துணைக் கேப்டனாகச் செயல்படுவார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர்த்து, நாரயண் ஜெகதீசன், தனுஷ் கோட்டியன், துஷார் தேஷ்பாண்டே ஆகியோருக்கும் இடம் கிடைத்துள்ளது.

அதேபோல், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய ஏ அணியை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வழிநடத்தவுள்ளார். இந்த அணிக்கு தேவ்தத் படிக்கல் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக, இந்திய அணியின் அனுபவ ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா இந்த அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், அவரது உடற்தகுதியின் அடிப்படையிலேயே அவர் அணியில் இணைவார் என்பதையும் பிசிசிஐ தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஏனெனில், பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மையத்தில் (NCA) பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது ஏற்பட்ட தொடை தசைப்பிடிப்பு காயம் காரணமாக அவர் கடந்த சில மாதங்களாகத் தீவிர சிகிச்சையிலும், உடற்பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதன் காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகியிருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு, இந்தத் தொடர் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான கம்பேக் கொடுப்பதற்கும், இந்திய அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்கொண்டு, ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட பிரப்சிம்ரன் சிங், குர்ஜப்நீத் சிங், விப்ராஜ் நிகம், ராஜத் படிதார், குமார் குஷாக்ரா, யாஷ் தாக்கூர், அர்ஷத் கான் மற்றும் நமன் தீர் ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, சாய் சுதர்சன் மற்றும் பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஆகியோரும் இந்த அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய ஏ மல்டி டே அணி: தேவ்தத் படிக்கல் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன் (துணைக் கேப்டன்), அமன் மோக்டே, ஆயுஷ் பாண்டே, யாஷ் ரத்தோடு, ஷேக் ரஷீத், குமார் குஷாக்ரா, நாராயண் ஜெகதீசன், ஷம்ஸ் முலானி, தனுஷ் கோட்டியன், துஷார் தேஷ்பாண்டே, அன்ஷுல் கம்போஜ், பிரபுல் ஹிங்கே, நச்சிகேத் பூதே, வைஷாக் விஜய்குமார்.

இந்திய ஏ ஒருநாள் அணி: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல் (துணைக் கேப்டன்), பிரியான்ஷ் ஆர்யா, சாய் சுதர்சன், ரஜத் படிதார், குமார் குஷாக்ரா, பிரப்சிம்ரன் சிங், நிஷாந்த் சிந்து, விப்ராஜ் நிகம், அர்ஷின் குல்கர்னி, அர்ஷத் கான், நமன் தீர், ஹர்திக் பாண்டியா, குர்ஜப்நீத் சிங், யாஷ் தாக்கூர்.

TAGGED:

INDIA A SQUAD
ஹர்திக் பாண்டியா
சாய் சுதர்சன்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
INDIA A VS AUSTRALIA A

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