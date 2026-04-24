ETV Bharat / sports

தாயார் இறந்தும் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடிய முகேஷ் சௌத்ரி - வெற்றியை சமர்ப்பித்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட்

முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது தோனி அவரை மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று பார்த்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: சிஎஸ்கே பவுலர் முகேஷ் சௌத்ரிக்கு சென்னை அணியின் வெற்றியை சமர்ப்பிப்பதாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியுள்ளார்.

வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகேஷ் சௌத்ரி ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இதுவரை 17 போட்டிகளில் 19 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார். இந்நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் பிரேம் தேவி நீண்ட நாட்களாக உடல் நலக்குறைவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார்.

இதனால் மும்பையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பின் தனது தாயார் குறித்து முகேஷ் சௌத்ரிக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. உடனடியாக தனது சொந்த ஊரான ராஜஸ்தான் மாநிலம் பில்வாரா மாவட்டத்திற்கு விரைந்த முகேஷ் சௌத்ரி, தாயாரின் இறுதிச் சடங்கை நிகழ்த்தியுள்ளார். பின்னர் சிஎஸ்கே அணியுடன் இணைந்து மும்பை அணிக்கெதிரான நேற்றைய போட்டியில் பங்கேற்றார்.

மேலும் முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் இறந்த துயர சம்பவத்திற்கு சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் தனது சமூக வலைதளம் மூலம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அணி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறோம். இந்த கடினமான நேரத்தில் முகேஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு துணை நிற்கிறோம்” என பதிவிட்டுள்ளனர். இதனைத்தொடர்ந்து நேற்றைய போட்டியின் வெற்றியை முகேஷ் சௌத்ரிக்கு சமர்ப்பிப்பதாக சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியுள்ளார்.

போட்டி முடிந்த பிறகு பரிசளிப்பு விழாவில் பேசிய கெய்க்வாட், ”மிகவும் கடினமான நேரத்தில் முகேஷ் சௌத்ரி இன்று விளையாடினார். அவருக்கு தலை வணக்குகிறேன். இந்த வெற்றியை அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். இது போன்ற சூழலில் கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்பது மனதளவில் பாதிப்பை தரும். ஆனால் அணியின் தேவையை உணர்ந்து, இன்று (ஏப்.23) விளையாடினார்.

எங்களுக்கு அவரது பங்களிப்பு தேவைப்பட்ட போது எங்களுடன் இருந்தார். அவருக்கு அணியினர் துணையாக இருப்போம்” என கூறினார். இதனிடையே முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது தோனி அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து தைரியம் அளித்ததாகவும், அவரது தாயாரை மும்பையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று பார்த்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

MUKESH CHOUDHARY
முகேஷ் சௌத்ரி
MUKESH CHOUDHARY MOTHER DEATH
CHENNAI SUPER KINGS
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.