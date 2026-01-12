ETV Bharat / sports

உள்ளூர் போட்டிகளில் உலக சாதனை படைத்தும் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் உலகிலேயே அதிக சராசரி கொண்ட வீரர் என்ற சாதனை படைத்த பிறகும், இந்திய ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு வருவது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 5:18 PM IST

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று வதோதராவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகித்துள்ளது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ஜனவரி 14ஆம் தேதி ராஜ்கோட்டில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வரும் நிலையில், இந்திய அணி அடுத்தடுத்து பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. முதலில் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், தற்போது வாஷிங்டன் சுந்தரும் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

சதமடித்த மகிழ்ச்சியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
சதமடித்த மகிழ்ச்சியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (IANS)

இதில் ரிஷப் பந்திற்கு மாற்றாக துருவ் ஜூரெல் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தருக்கான மாற்று வீரரையும் பிசிசிஐ விரையில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஒருபக்கம் இருக்க, இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ஒரு சில கேள்விகளை ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறையும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்படும் போது அதில் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் தேர்வு குழுவில் செயல்பாடுகள் இருந்துள்ளது. அந்தவகையில் தற்சமயம் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய செயல் தான், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இந்திய ஒருநாள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க தொடருக்கான அணியில் கெய்க்வாட் இடம் பிடித்திருந்தார்.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (AFP)

அந்த தொடரில் நான்காம் வரிசையில் களமிறங்கிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், மூன்று போட்டிகளில் இரண்டு இன்னிங்ஸ் மட்டுமே பேட்டிங் செய்த நிலையில் அதில் தனது முதல் சர்வதேச சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் நிச்சயம் இந்திய அணியில் தொடர்ச்சியாக இடம் பிடிப்பார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். இதுதவிர நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரிலும் அவர் மிரட்டலான ஃபார்மை தொடர்ந்து வருகிறார்.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அவர் 7 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 2 சதங்களை விளாசியுள்ளதுடன் 82 என்ற சராசரியில் 413 ரன்களை குவித்தார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்​கெட் போட்டிகள் வரலாற்றில் அதிக சராசரியை கொண்ட வீரர் எனும் ஆஸ்​திரேலிய முன்​னாள் வீரர் மைக்​கேல் பெவனை முந்தி முதலிடத்தையும் பிடித்து சாதனை படைத்தார்.

விராட் கோலியுடன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
விராட் கோலியுடன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (IANS)

மேலும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் ருதுராஜ் கெய்வாட் சமன் செய்து அசத்தி இருந்தார். இப்படி பல்வேறு சாதனைகளை குவித்ததுடன், தனது கடைசி சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசி இருந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தற்சமயம் நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார் என்பது ரசிகர்களை பெரும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

உள்ளூர் கிரிக்கெட், சர்வதேச கிரிக்கெட் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையிலும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், தேவ்தத் படிக்கல் போன்ற வீரர்கள் தொடர்ந்து அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்படுவது ரசிகர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வருவதுடன், தேர்வு குழு மீதான விமர்சனங்களுக்கும் வழிவகுத்து வருகிறது.

