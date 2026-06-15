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ஷமார் ஜோசப், ரதர்ஃபோர்ட் அசத்தல்; இலங்கையை வீழ்த்தி டி20 தொடரைக் கைப்பற்றியது வெஸ்ட் இண்டீஸ்

இப்போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், தொடர் முழுவதும் அபாரமாக பந்துவீசிய வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷமார் ஜோசப், ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் ஆகிய இரு விருதுகளையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 1:51 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது.

வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும், இரண்டாவது போட்டியில் இலங்கை அணியும் வெற்றிபெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்திருந்தன. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று ஜமைக்காவில் உள்ள சபினா பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இலங்கை அணியில், தொடக்க வீரர் பதும் நிசங்கா 26 ரன்களுக்கும், கேப்டன் சரித் அசலங்காவுக்குப் பதிலாக தற்காலிகமாக அணியை வழிநடத்திய தொடக்க வீரர் குசால் மெண்டிஸ் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கமில் மிஷாரா 28 ரன்களுக்கும், அடுத்து வந்த பவன் ரத்நாயக்கவும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் கமிந்து மெண்டிஸ் 20 ரன்களையும், துனித் வெல்லாலகே 43 ரன்களையும் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 169 ரன்களை எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷமார் ஜோசப் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை.

அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ஷாய் ஹோப் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், பிராண்டன் கிங் 16 ரன்களிலும், அகீம் அகஸ்டே ஒரு ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் - ரோவ்மன் பாவெல் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டது. இதில் ஹெட்மையர் 32 ரன்களையும், பாவெல் 33 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் அதிரடியாக விளையாடி ரன் வேகத்தை உயர்த்தினார்.

தொடர்ந்து அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரதர்ஃபோர்ட் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 54 ரன்களைச் சேர்த்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜேசன் ஹோல்டரும் தனது பங்கிற்கு 3 சிக்ஸர்களை விளாசி 21 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி, 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தியது.

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இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், தொடர் முழுவதும் அபாரமாக பந்துவீசிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷமார் ஜோசப், ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் ஆகிய இரு விருதுகளையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

TAGGED:

SHAMAR JOSEPH
DUNITH WELLALAGE
SL VS WI
ROVMAN POWELL
WEST INDIES VS SRI LANKA

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