எஸ்ஏ20 லீக்: ரதர்ஃபோர்ட், பிரேவிஸ் அதிரடி; புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி கேப்பிட்டல்ஸ் அசத்தல்
நடப்பு எஸ்.ஏஸ்.20 லீக் தொடரில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து வருவதுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது.
Published : January 13, 2026 at 12:06 PM IST
செஞ்சூரியன்: எம்ஐ கேப்டவுன் அணிக்கு எதிரான எஸ்.ஏ.20 லீக் போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்றுவரும் எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடரின் நான்காவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 22ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. செஞ்சூரியனில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கேப்டவுன் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் ஷாய் ஹோப் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன் 24 ரன்களுக்கும், விஹான் லூப் 21 ரன்களிலும், ஜோர்டன் காக்ஸ் 24 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டெவால்ட் பிரேவிஸ் - ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
MI Cape Town had the script written, but Sherfane just tore it up.— Betway SA20 (@SA20_League) January 12, 2026
Today’s Switch Energy Game Changer. ⚡️ #BetwaySA20 #PCvMICT #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/dbeOMVUIHf
இதில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் ரதர்ஃபோர்ட் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். மேலும் இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரதர்ஃபோர்ட் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களையும், ஆண்ட்ரே ரஸல் 11 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 186 ரன்களைச் சேர்த்தது. கேப்டவுன் அணி தரப்பில் காகிசோ ரபாடா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேப்டவுன் அணிக்கு ரஸ்ஸி வேண்டர் டுசென் - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரிக்கெல்டன் 7 ரன்களிலும், வேண்டர் டுசென் 15 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
No look or just one hand. It doesn't matter to Dewald Brevis 🤷♂️#BetwaySA20 #PCvMICT #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/RXLxwCadwc— Betway SA20 (@SA20_League) January 12, 2026
பின்னர் களமிறங்கிய ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தி வந்த நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரன் 17 ரன்களிலும், கார்பின் போஷ் 2 ரன்களிலும், கரின் ஜானத் ரன்கள், ஜார்ஜ் லிண்டே ஆகியோர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஜேசன் ஸ்மித் 13 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் தனது அரைசத்தைப் பதிவு செய்தார்.
Dewald Brevis is having a game to remember. Which catch is your favourite?#BetwaySA20 #PCvMICT #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/TRnYS3iPHq— Betway SA20 (@SA20_League) January 12, 2026
மேலும் இந்த போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் 68 ரன்களைச் சேர்த்தஅ நிலையிலும், கேப்டவுன் அணியால் 20 ஓவர்களில் 132 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கேப்டவுன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு எஸ்.ஏஸ்.20 லீக் தொடரிலும் 20 புள்ளிகளைப் பெற்று பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.