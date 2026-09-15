விமான நிறுவனத்தின் அலட்சியம் : ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கு முன்பாக ருமேஷ் தரங்காவிற்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு!
விமான நிறுவனத்தின் அலட்சியம் தனக்குக் கவலையளித்தாலும், இந்த இழப்பால் முடங்கிவிடாமல் அடுத்தடுத்த இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிப்பேன் என்று ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2026 at 3:58 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்ற இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்காவின் 5 பிரத்யேக ஈட்டிகள், விமானப் பயணத்தின் போது முற்றிலும் உடைந்து சேதமடைந்த சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
உலக தடகள அரங்கில் இலங்கையின் நட்சத்திர ஈட்டி எறிதல் வீரர் ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே, விமான நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தால் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளார். உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வரலாற்றுச் சாதனையுடன் தங்கம் வென்று நாடு திரும்பிய அவரது பிரத்யேக ஈட்டிகள், விமானப் பயணத்தின் போது முற்றிலும் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளன.
ஹங்கேரியின் புடாபெஸ்ட் நகரில் நடைபெற்ற உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே 91.09 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச்சென்றார். இந்த வரலாற்று வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவர் ஹங்கேரியிலிருந்து துருக்கிய ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் இலங்கை வந்தடைந்தார்.
விமான நிலையத்தில் அவர் தனது உடமைகளைச் சரிபார்த்தபோது, தான் கொண்டு வந்த பிரத்யேக ஈட்டிகள் அனைத்தும் உடைந்த நிலையில் இருப்பதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். சர்வதேச போட்டிகளில் பயன்படுத்துவதற்காகப் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அவரது 5 ஈட்டிகள் இந்த பயணத்தின் போது மிக மோசமாகச் சேதமடைந்துள்ளன.
ஏனெனில், சேதமடைந்த இந்த ஈட்டிகள் சாதாரணமானவை அல்ல. ரோமில் நடைபெற்ற போட்டியில் 92.62 மீட்டர் தூரமும், சூரிச்சில் 92.07 மீட்டர் தூரமும் எறிந்து அவர் சாதனை படைத்தபோது பயன்படுத்திய முக்கியமான 3 ஈட்டிகளும் இதில் அடங்கும்.
வரவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள், 2027 உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இதே ஈட்டிகளைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து அவர் தற்பொழுது விமான நிலைய அதிகாரிகளிடமும், துருக்கிய ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திடமும் முறையான புகாரைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே, "90 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்திற்கு எறிவதற்காக நான் பயன்படுத்திய மூன்று அதிமுக்கியமான ஈட்டிகளும் உடைந்துவிட்டன. விமான நிறுவனத்தின் இந்த அலட்சியம் எனக்குப் பெரும் கவலையை அளிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த இழப்பை நினைத்து நான் முடங்கிவிட மாட்டேன். இதைக் கடந்து எனது அடுத்தடுத்த இலக்குகளை நோக்கி நான் தொடர்ந்து பயணிப்பேன்" என்று தனது அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
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சர்வதேச தடகள அரங்கில் ஒளிரும் ஒரு இளம் நட்சத்திரத்தின் ஈட்டிகள், விமானப் பயணத்தின் போது இவ்வாறு பொறுப்பற்ற முறையில் சேதமடைந்த சம்பவம் தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் விளையாட்டு ரசிகர்களிடையே பெரும் பேசுபொருளாகவும் கொந்தளிப்பாகவும் மாறியுள்ளது. மேலும், இந்த மாதம் ஜப்பானில் தொடங்கவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு முன்னதாக அவருக்கு இது பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.