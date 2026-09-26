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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | ஸ்குவாஷில் வெண்கலம் வென்ற ஜோஷ்னா, வேலவனுக்கு தலா ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு!

ஸ்குவாஷ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர்கள் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஜோடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

ஜோஷ்னா சின்னப்பா - வேலவன் செந்தில்குமார்
ஜோஷ்னா சின்னப்பா - வேலவன் செந்தில்குமார் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 11:12 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஸ்குவாஷ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் தலா ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா நாளுக்கு நாள் தங்களின் பதக்க எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று ஸ்குவாஷ் (Squash) கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர்கள் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஜோடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

இன்று நடைபெற்ற பரபரப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்த இந்திய இணை ஹாங்காங்கின் லீ கா யி மற்றும் டாங் மிங் ஹாங் ஜோடியிடம் 2-1 என்ற செட் கணக்கில் போராடித் தோல்வியடைந்தது. இந்தப் போட்டியின் முதல் செட்டை 11-10 என நூலிழையில் இழந்த இந்திய ஜோடி, இரண்டாவது செட்டில் அதிரடியாக விளையாடி 2-11 என மிக எளிதாகக் கைப்பற்றியது.

எனினும், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் விறுவிறுப்பான இறுதி செட்டில் ஹாங்காங் இணை மீண்டும் 11-10 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்த போதிலும், போட்டி விதிகளின்படி ஜோஷ்னா சின்னப்பா - வேலவன் செந்தில்குமார் இணை வெண்கலப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்கு பெருமைச் சேர்த்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், வெண்கலப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள ஸ்குவாஷ் நட்சத்திரங்கள் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தனது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இவ்வீரர்களின் சர்வதேச சாதனையைப் பாராட்டும் விதமாக, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் சிறப்பு உயரிய ஊக்கத்தொகை திட்டத்தின் கீழ், இருவருக்கும் தலா ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், ஸ்குவாஷ் விளையாட்டின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள ஸ்குவாஷ் வீரர்கள் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஆகியோருக்கு எனது வாழ்த்துகள்.

இவ்வீரர்களின் மகத்தான சாதனையைப் பாராட்டி, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக தலா ரூ. 30 இலட்சம் வழங்கப்படும். இவர்களது வெற்றி, தமிழ்நாட்டின் இளம் தலைமுறை விளையாட்டு வீரர்களுக்குப் புதிய உத்வேகத்தையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கும். இவர்களைப் போன்ற திறமைமிக்க அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு என்றும் உறுதுணையாக நிற்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

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அதே சமயம், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் இந்தியாவிற்காக வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் Elite Scheme திட்டத்தில் பயிற்சி பெற்றுவரும் இருவரும், இந்திய நாட்டிற்கு சிறப்பையும் தமிழகத்திற்குப் பெருமையையும் தேடித்தந்துள்ளனர்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஜோஷ்னா சின்னப்பா
வேலவன் செந்தில்குமார்
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