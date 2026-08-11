கேரளா-மெஸ்ஸி சர்ச்சை: ரூ. 126 கோடி ஒப்பந்தம், அம்பலமான அதிர்ச்சிப் பின்னணி!
கேரள விளையாட்டு துறையை உலுக்கியுள்ள இந்த விவகாரம் தொடர்பான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த இறுதி முடிவை முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசனே எடுப்பார் என மாநில விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஓ.ஜே. ஜனிஷ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 5:32 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரள விளையாட்டு துறையை உலுக்கியுள்ள அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி வருகை தொடர்பான ரூ. 126 கோடி ஒப்பந்தத்தில், முறைகேடுகள் மற்றும் போலி நிறுவனங்களின் தலையீடு இருப்பது வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உலகப் புகழ் பெற்ற அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி மற்றும் அதன் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியை கேரளாவுக்கு அழைத்து வந்து, சர்வதேச தரம் வாய்ந்த ஒரு நட்புரீதியிலான போட்டியை நடத்துவதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான முந்தைய இடது ஜனநாயக முன்னணி அரசு அறிவித்திருந்தது.
ஒட்டு மொத்த இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களையும் பெரும் ஆவலில் ஆழ்த்திய இந்த அறிவிப்பு, வெறும் விளம்பர நோக்கத்திற்காகவும், பின்னணியில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதியை முறைகேடாகக் கையாள்வதற்காகவும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டதா என்ற அதிர்ச்சியூட்டும் கேள்வியை கேரள விளையாட்டுத் துறையின் விசாரணை அறிக்கை தற்போது எழுப்பியுள்ளது.
அதில், முறையான சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்கள் இல்லாமை, தகுதியற்ற போலி நிறுவனங்களை ஸ்பான்சர்களாக தேர்ந்தெடுத்தது மற்றும் சர்வதேச நிழல் முகமைகள் மூலமாகத் திட்டமிடப்பட்ட நிதிப் பரிமாற்றங்கள் என இந்த விவகாரம் சர்வதேச அளவிலான குற்றப் பின்னணியைக் கொண்டிருப்பதை இந்த அறிக்கை காட்டுகிறது. மேலும், இந்த விவகாரத்தை மத்திய புலனாய்வு முகமைகளின் விரிவான விசாரணைக்கு மாற்றவும் அதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டுத் துறை சிறப்புச் செயலாளர் என். பிரசாந்த் தயாரித்த இந்த அதிர்வலையை ஏற்படுத்தும் விசாரணை அறிக்கை, தற்போது முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இறுதி முடிவை முதலமைச்சரே எடுப்பார் என மாநில விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஓ.ஜே. ஜனிஷ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
முறையற்ற ஸ்பான்சர் தேர்வு
மேலும் அந்த அறிக்கையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு 'கோட் அண்ட் குளோபல்' (Goat and Global) என்ற நிறுவனம் அர்ஜென்டினா அணியை கேரளாவுக்கு அழைத்து வர முழு நிதி ஆதரவு தருவதாக அரசுக்குக் கடிதம் எழுதியது. ஆனால், இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டு வெறும் 20 நாட்களே ஆகியிருந்ததும், அதன் மூலதன மதிப்பு வெறும் ரூ. 1 லட்சம் மட்டுமே என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பின்னர், அதே முகவரியில் இயங்கும் 'ரிப்போர்ட்டர் பிராட்காஸ்டிங் கம்பெனி' (Reporter Broadcasting Company) அதிகாரப்பூர்வ ஸ்பான்சராக மாறியது. எந்தவொரு முறையான டெண்டர் நடைமுறையும் இன்றி, இந்த ஸ்பான்சர் தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக விளையாட்டுத் துறை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
மறைக்கப்படும் பணப் பரிமாற்றம்
மேலும் அந்த அறிக்கையில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் வழியாக அர்ஜென்டினாவுக்கு பணத்தை அனுப்ப, மாநில அரசு மூலமாக மத்திய அரசின் அனுமதியை ஸ்பான்சர் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. ஆனால், அதன் பின் பணம் உண்மையில் அனுப்பப்பட்டதற்கான எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் மாநில அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. மேலும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட அமெரிக்க நிறுவனம் தற்போது நிதி சார்ந்த குற்றங்களுக்காகச் சர்வதேச அளவில் விசாரணையை எதிர்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தங்கள் இன்மை
அர்ஜென்டினா கால்பந்து சம்மேளனத்திடமிருந்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தலும் வருவதற்கு முன்பே, கொச்சியில் காட்சிப் போட்டி நடத்தப்படும் என மாநில அரசு அவசரமாக அறிவித்தது. இது தொடர்பாக அரசு மட்டத்தில் முறையான சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது அரசின் வசம் இருப்பது சில மின்னஞ்சல் தொடர்புகள் மட்டுமே ஆகும். மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், அந்த மின்னஞ்சல்கள் கூட இந்த விவகாரம் நடந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே விளையாட்டுத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ கோப்புகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அமைச்சரின் ஸ்பெயின் பயணம்
மேற்கொண்டு, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், அன்றைய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் வி. அப்துல் ரஹ்மான், விளையாட்டுத் துறைச் செயலாளர் பிரணாப் ஜோதிநாத் மற்றும் இயக்குநர் பி. விஷ்ணுராஜ் ஆகியோருடன் ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு ஒரு வாரம் பயணம் மேற்கொண்டார். ஆனால், இந்தப் பயணம் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சம்மேளனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பின் பேரில் தான் நடத்தப்பட்டதா என்பதற்கோ, அங்கு அவர்கள் யாரைச் சந்தித்தார்கள் அல்லது என்ன விவாதித்தார்கள் என்பதற்கோ எந்தவொரு ஆவணங்களும் இல்லை.
ஜிஎஸ்டி சம்மன்
அதைத் தொடர்ந்து, வெளிநாட்டுக் கணக்கிற்கு விதிமுறைகளை மீறிப் பணம் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறி, ஜிஎஸ்டி அமைப்பு 'ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்' முறையில் ரூ. 22.68 கோடி சேவை வரி செலுத்தக் கோரி ஸ்பான்சருக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. இந்தச் சம்மனைத் தொடர்ந்து ஸ்பான்சர் சார்பாக ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்த ஆண்டோ அகஸ்டின், "லியோனல் மெஸ்ஸி கேரளாவுக்கு வராததால், இங்கு எந்தவொரு சேவையும் நடைபெறவில்லை. எனவே வரி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இல்லை" என்று வாதிட்டார்.
இருப்பினும், வெளிநாட்டுக் கணக்கிற்குப் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதியாகியுள்ளதால், ஜிஎஸ்டி சட்டப்படியான வரிப் பொறுப்பை எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் தள்ளுபடி செய்ய முடியாது என்று அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர்.
விசாரணை அதிகாரி இடமாற்றம்
முன்னதாக, இது குறித்து ஜிஎஸ்டி உளவு பிரிவு அமைப்பானது ஒரு அதிகாரியை நியமித்து முதற்கட்ட விசாரணையைத் தொடங்கியது. அந்த விசாரணையின் போது, ஸ்பான்சர் தரப்பிலிருந்து பணம் வெளிநாட்டுக்குத் தடையின்றிப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்ததும், அதற்குரிய சேவை வரி செலுத்தப்படாமல் இருந்ததும் ஆதாரங்களுடன் கண்டறியப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, ஸ்பான்சர் நிறுவனத்திற்கு முதற்கட்டமாக நோட்டீஸும், பின்னர் முறைப்படியான அழைப்பாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டன.
ஆனால், இந்த அதிரடி விசாரணை விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த போதே, அந்த அதிகாரி திடீரென திருவனந்தபுரத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதனால், இந்த முக்கியக் கோப்பு பல மாதங்களாக முடக்கப்பட்டதுடன், இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணையும் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
மத்திய புலனாய்வு முகமைகளின் விசாரணைக்கு மாற்றம்?
இந்நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகே இந்த வழக்கு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று, புதிய சம்மன்கள் அனுப்பப்பட்டு விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதில் ரூ. 126 கோடி நிதிப் பரிமாற்றம் உண்மையில் நடந்ததா, இதற்கு மத்திய அரசின் முறையான அனுமதிகள் பெறப்பட்டதா, மற்றும் முந்தைய அரசின் உயர் மட்டத்தினருக்கும் ஸ்பான்சருக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன என்பது குறித்து மத்திய புலனாய்வு முகமைகள் மூலம் முழுமையான விசாரணை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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அரசியல் மாற்றத்திற்குப் பிறகு இந்த விவகாரம் மீண்டும் வேகம் எடுத்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் எடுக்கப்போகும் முடிவின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட நகர்வு அமையவுள்ளது. இந்த வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் மத்திய புலனாய்வு முகமைகளின் கைகளுக்குச் செல்லும்பட்சத்தில், இதன் பின்னணியில் உள்ள முழு உண்மைகளும், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் கூட்டுச் சதிகளும் முற்றிலும் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.