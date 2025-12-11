ETV Bharat / sports

ஹைதராபாத்தில் மெஸ்ஸி: புகைப்படம் எடுக்க ரூ.10 லட்சம் கட்டணம்

உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7 மணியளவில் கால்பந்து ஜாம்பவான் மெஸ்ஸி ரசிகர்களை சந்திக்கவுள்ளதாக 'தி கோட் டூர்' (ஹைதராபாத்) ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் அறிவித்துள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: தி கோட் டூர் நிகழ்ச்சியின் போது லியோனல் மெஸ்ஸியுடன் ரசிகர்கள் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும், ஒவ்வொரு புகைப்படத்திற்கும் ரூ.9.95 லட்சம் (+ஜிஎஸ்டி) கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கால்பந்து விளையாட்டில் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டவர் அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதான மெஸ்ஸி, கால்பாது விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். மேலும், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில், மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்தது.

இந்நிலையில் கால்பந்து விளையாட்டில் உலகப் புகழ்பெற்ற மெஸ்ஸி, இந்தியாவில் வருகைத் தருவதுடன் ஹைதராபாத், கொல்கத்தா, அகமதாபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்து பேசவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் லியோனல் மெஸ்ஸி ஹைதராபாத்தில் ரசிகர்களை சந்திக்கும் நேரம் மற்றும் இடம் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அந்தவகையில், டிசம்பர் 13 ஆம் தேதில் உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மாலை 7 மணியளவில் ரசிகர்களை சந்திக்கவுள்ளதாக 'தி கோட் டூர்' (ஹைதராபாத்) ஏற்பாட்டுக் குழுவின் ஆலோசகர் பார்வதி ரெட்டி அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்நிகழ்ச்சியின் போது மெஸ்ஸியுடன் இணைந்து புகைப்படம் எடுக்க விரும்பும் நபர்களுக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.10 லட்சம் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய பார்வதி ரெட்டி, "ஃபலக்னுமா அரண்மனையில் நடைபெறும் "மெஸ்ஸியுடன் சந்திப்பு மற்றும் வாழ்த்து" நிகழ்வில் கால்பந்து ரசிகர்கள் மெஸ்ஸியைச் சந்திக்க முடியும். இந்த நிகழ்ச்சியின் போது மெஸ்ஸியுடன் புகைப்படம் எடுக்க 100 நபர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும். மேலும் ஒவ்வொரு புகைப்படத்திற்கும் ரூ.9.95 லட்சம் (+ஜிஎஸ்டி) கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மெஸ்ஸி சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 13) மாலை 4 மணிக்கு ஹைதராபாத் நகருக்கு வருவார். அவர் இரவு 7 மணிக்கு உப்பல் மைதானத்தை அடைவார். அவருடன் ரோட்ரிகோ டி பால் (அர்ஜென்டினா) மற்றும் லூயிஸ் சுவாரெஸ் (உருகுவே) ஆகியோரும் மைதானத்தில் இருப்பார்கள்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதன் பின், மெஸ்ஸி ஆல் ஸ்டார்ஸ் vs சிங்கரேணி RR-9 அணிகளுக்கு இடையிலான 20 நிமிட கால்பந்து போட்டியானது நடைபெறும். இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் 15 குழந்தைகளில், ஐந்து பேர் பயிற்சி பெற்றவர்களாகவும், மீதமுள்ள 10 பேர் திறமையான ஆனால் பயிற்சி பெறாத ஏழை குழந்தைகள் விளைடுவார்கள்" என்றும் கூறினார்.

மேலும்,"போட்டி முடிவுக்கு பிறகு தெலுங்கான முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி லியானல் மெஸ்ஸியை கௌரவிப்பார்" என்று கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மெஸ்ஸி பரிசுகளை வழங்குவார். இந்நிகழ்ச்சிகான டிக்கெட்டுகள் டிஸ்ட்ரிக்ட் செயலியில் கிடைக்கும்"என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. சாதிப்பதற்கு வயது தடையா? 70 வயதிலும் கிரிக்கெட்டில் கலக்கும் உதயகிரி தாத்தா!
  2. Explainer: 'கீப் த பால்' விதிமுறை...ரசிகர்களை கவர பிக் பேஷ் லீக்கின் புதிய முயற்சி!

ஹைதராபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் மெஸ்ஸியின் தி கோட் டூர் நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டின் ஆரம்ப விலையானது ரூ.1,250 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் மற்ற நகரங்களில் அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான டிக்கெட் விலையானது ரூ.4,500 ஆகவும், மும்பையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிக்கு மாட்டும் ரூ.8,250ஆகவும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI INDIA TOUR
RS 10 LAKH FOR PHOTO WITH MESSI
லியோனல் மெஸ்ஸி
LIONEL MESSI INDIA TOUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.