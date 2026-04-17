ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மேலாளருக்கு ரூ. 1 லட்சம் அபராதம்; காரணம் என்ன?

ஐபிஎல் போட்டியின்போது செல்ஃபோனை பயன்படுத்தியதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மேலாளர் ரவீந்திர சிங் பிந்தர் மீது ஐபிஎல் நிர்வாகம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 (IANS)
Published : April 17, 2026 at 7:44 PM IST

ஹைதராபாத்: பிசிசிஐ-யின் பி.எம்.ஓ.ஏ (PMOA) விதிமுறைகளை மீறியதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மேலாளர் ரவீந்திர சிங் பிந்தருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளை பதிவு செய்தும் அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் அந்த அணி 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் 3ஆம் இடத்தையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், பிசிசிஐ-யின் பி.எம்.ஓ.ஏ (PMOA) விதிமுறைகளை மீறியதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மேலாளர் ரவீந்திர சிங் பிந்தருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியானது நடைபெற்றது. இப்போட்டியின் போது, பெவிலியன் பகுதியில் அமர்ந்திருந்த ராஜஸ்தான் அணி மேலாளர் ரவீந்தர் சிங் பிந்தர் செல்போனை பயன்படுத்தியது கேமரா காட்சிகள் மூலம் தெரியவந்தது.

பி.சி.சி.ஐ-யின் பி.எம்.ஓ.ஏ விதிமுறை 4.1.1-ன் படி பெவிலியன் பகுதியில் அணி வீரர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் செல்போனை பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இது கடுமையான குற்றமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ராஜஸ்தான் அணி மேலாளர் அதனை மீறியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். பின்னர் தனது குற்றத்தையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டதுடன், அதற்காக மன்னிப்பையும் கோரி இருந்தார்.

இந்நிலையில், பிசிசிஐ-யின் பி.எம்.ஓ.ஏ விதிமுறைய மீறைய குற்றத்திற்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் மேலாளர் ரவீந்திர சிங் பிந்தருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், இனிவரும் காலங்களில் இத்தகைய விதிமீறல்கள் நடைபெறாமல் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்குமாறும் அவருக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா, அணி மேலாளர்கள் சில அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காக அலைபேசியை வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும், அதை பெவிலியன் பகுதிக்குள் கொண்டு சென்றது நேரடி விதிமுறை மீறலாகும். இந்தச் சம்பவம் குறித்து பிந்தர் அளித்த விளக்கம் பி.சி.சி.ஐ-யின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினருக்கு முழுமையான திருப்தியை அளிக்கவில்லை.

இருப்பினும், இது அவரது முதல் விதிமுறை மீறல் என்பதால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மட்டும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இனி இதுபோன்ற செயல்களை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்றும் அவர் கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏனெனில் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் நேர்மையைப் பாதுகாக்க இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் அவசியமாகும். இந்த நடவடிக்கை மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

