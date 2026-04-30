மின்னணு சிகரெட் சர்ச்சை: ராஜஸ்தான் கேப்டன் ரியான் பராக்கிற்கு 25% அபராதம்

ஐபிஎல் விதி 2.21-ன் கீழ் "விளையாட்டின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்" என்ற அடிப்படையில் ரியான் பராக்கிற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : April 30, 2026 at 4:44 PM IST

ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியின்போது, வீரர்கள் ஓய்வறையில் மின்னணு சிகரெட் எனப்படும் 'வேப்' பயன்படுத்தியதாக ராஜஸ்தான் அணி கேப்டன் ரியான் பராக்கிற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ஒருபக்கம் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வரும் நிலையில், மறுபக்கம் பல்வேறு சர்ச்சைகளையும் சந்தித்து வருகிறது. அந்தவகையில் தான், சமீபத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக் வீரர்கள் ஓய்வு அறையில் 'வேப்' (மின்னணு சிகரெட்) பயன்படுத்தியது பெரும் சர்ச்சையை ஏறுபடுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி சண்டிகளில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் போது இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது, கேமராக்கள் ஓய்வறைப் பக்கம் திரும்பின. அப்போது ரியான் பராக் 'வேப்' கருவியைப் பயன்படுத்துவது நேரலையில் தெளிவாகப் பதிவானது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் கண்டனங்களைப் பெற்றது.

அதிலும் குறிப்பாக ரியன் பராக் பயன்படுத்திய மின்னணு சிகரெட்களை பயன்படுத்த இந்திய அரசு தடைவிதித்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில், ஒரு ஐபிஎல் அணியின் கேப்டனே பார்வையாளர்களுக்கு மத்டியில் மைதான வளாகத்தில் இவ்வாறு நடந்து கொண்டது விவாதமானது. இதனையடுத்து ரியான் பரான் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழத்தொடங்கின.

இந்நிலையில் தான், நடத்தை விதிகளை மீறியதாக ரியான் பராக் மீது ஐபிஎல் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அந்தவகையில், ஐபிஎல் விதி 2.21-ன் கீழ் "விளையாட்டின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்" என்ற அடிப்படையில் அவருக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 25 சதவீதமும், ஒரு டிமெரி புள்ளியும் அபராதமாக விதிக்கப்படுவதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

மேற்கொண்டு ரியான் பராக்கும் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு, அபராதத்தை ஏற்றுகொண்டதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அவர் மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் அணியின் மேலாளர் ரோமி பிந்தர், டக்அவுட்டில் செல்போன் பயன்படுத்தியதற்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கேப்டனே சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது.

