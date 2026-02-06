WPL 2025: பட்டம் வென்ற ஆர்சிபிக்கு பரிசுத்தொகை எவ்வளவு?
மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு (ஆர்சிபி) கோப்பை மற்றும் ரூ.6 கோடி பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
Published : February 6, 2026 at 12:38 PM IST
வதோதரா: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டி நேற்று வதோதராவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 203 ரன்களைச் சேர்த்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 57 ரன்களைச் சேர்த்தார். மேற்கொண்டு லாரா வோல்வார்ட் 44 ரன்களையும், லீசெல் லீ 37 ரன்களையும், செனென்லே ஹென்றி 35 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆர்சிபி அணி தரப்பில் நதின் டி கிளார்க், அருந்ததி ரெட்டி மற்றும் சயாலி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
Royal Challengers Bengaluru have Claimed the Crown once again in spectacular fashion to clinch the #TATAWPL 2026 title ❤️#ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets pic.twitter.com/JDKUm3BDqk
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 87 ரன்களையும், ஜார்ஜியா வோல் 79 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆர்சிபி அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. இறுதியில் ராதா யாதவ் அடுத்தடுத்த பந்துகளில் பவுண்டரிகளை விளாசியதுடன் அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 19.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றி மூலம் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் ஆர்சிபி அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. அதேசமயம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டுள்ளது.
பரிசுத்தொகை
நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு கோப்பை மற்றும் ரூ.6 கோடி பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம் இரண்டாம் இடம் பிடித்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு ரூ.3 கோடியும் பரித்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இதுதவிர இறுதிப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்ற ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு ரூ.2.5 லட்சமும், ஆரஞ்சு தொப்பி மற்றும் பர்பிள் தொப்பி வென்றவர்கள், அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் மற்றும் சிறந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் கொண்ட வீராங்கனைகளுக்கு தலா ₹5 லட்சமும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
Etched in history 🏆— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2026
Written in 𝐁𝐎𝐋𝐃✍️
A special moment for Smriti Mandhana and @RCBTweets 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/9sgUo0XSZa#TATAWPL | #ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final pic.twitter.com/FkTqfYOovU
பரிசுத்தொகை விவரங்கள்
- சாம்பியன்-ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (ஆர்.சி.பி)-ரூ.6 கோடி
- இரண்டாம் இடம்-டெல்லி கேபிடல்ஸ் -ரூ.3 கோடி
- மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரர் (MVP)- சோஃபி டெவின் -ரூ.5 லட்சம்
- ஆரஞ்சு தொப்பி (அதிக ரன்கள்)- ஸ்மிருதி மந்தனா- ரூ.5 லட்சம்
- பர்பிள் தொப்பி (அதிக விக்கெட்டுகள்)-சோஃபி டெவின் -ரூ.5 லட்சம்
- அதிக சிக்ஸர்கள்- சோஃபி டெவின் - ரூ.5 லட்சம்
- அதிகப்படியான ஸ்ட்ரைக் ரேட் -கிரேஸ் ஹாரிஸ்- ரூ.5 லட்சம்
- ஆட்ட நாயகி (இறுதி)- ஸ்மிருதி மந்தனா- ரூ.2.5 லட்சம்
- வளர்ந்து வரும் வீரர்- நந்தினி சர்மா- ரூ.5 லட்சம்
வெற்றிகரமான ரன் சேஸ்
இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 204 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டியதன் மூலம், இறுதிப் போட்டியில் மிகவும் வெற்றிகரமான ரன் சேஸிங் செய்த அணி என்ற சாதனையை ஆர்சிபி படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பும் இந்த சாதனை அவர்கள் பெயரில் தான் இருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க
WPL-ல் மிகவும் வெற்றிகரமான ரன் சேஸ்
- 204 - ஆர்சிபி vs டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், வதோதரா, 2026*
- 202 - ஆர்சிபி vs குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் , 2025
- 193 - மும்பை vs குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ், டி.ஒய். பாட்டீல், 2026
- 191 - மும்பை vs குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ், டெல்லி, 2024
- 189 - ஆர்சிபி vs குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ், பிராபோர்ன், 2023