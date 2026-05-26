ஐபிஎல் 2026: குவாலிஃபையர் 1-இல் குஜராத்தை வீழ்த்தி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது ஆர்சிபி

குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி 5ஆவது முறையாக ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (IANS)
Published : May 26, 2026 at 11:50 PM IST

தர்மசாலா: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களைப் பிடித்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தர்மசாலாவில் நடபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து ஆர்சிபி அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி களமிறங்கியா ஆர்சிபி அணிக்கு விராட் கோலி - வெங்கடேஷ் ஐயர் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இதில் வெங்கடேஷ் ஐயர் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து அரைசதத்தை நெருங்கிய விராட் கோலியும் 43 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கலும் 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ரஜத் படிதார் - குர்னால் பாண்டியா இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், குர்னால் பாண்டியா 43 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய டிம் டேவிட்டும் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த ராஜத் படிதார் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 93 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 254 ரன்களை குவித்தது. குஜராத் அணி தரப்பில் காகிசோ ரபாடா மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் சாய் சுதர்சன் 14 ரன்களிலும், கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 2 ரன்களிலும் என ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடிய ஜோஷ் பட்லரும் 29 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்ட, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரஷித் கான், காகிசோ ரபாடா உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ராகுல் திவேத்தியா அரைசதம் கடந்ததுடன் 68 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, குஜராத் அணியும் 19.3 ஓவர்களில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

ஆர்சிபி தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 3 விக்கெட்டுகளையும், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ரஷிக் சலாம் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் 5ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியும் ஆர்சிபி சாதனை படைத்துள்ளது.

