ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: ரொனால்டோ தலைமையிலான போர்ச்சுகல் அணி அறிவிப்பு
கால்பந்து வரலாற்றில் 6 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் விளையாடும் முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ரொனால்டோ படைக்க உள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 7:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கான போர்ச்சுக்கல் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான போர்ச்சுகல் தேசிய அணியை அந்நாட்டு கால்பந்து கூட்டமைப்பு இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலகக் கோப்பை அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் கால்பந்து வரலாற்றில் 6 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் விளையாடும் முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ரொனால்டோ படைக்க உள்ளார்.
இதுதவிர ஃபார்வேட்ஸ் வீரர்களாக கேப்டன் ரொனால்டோவுடன் இணைந்து ரஃபேல் லியோ, பெட்ரோ நெட்டோ ஆகியோரும், மிட்ஃபீல்டர்களாக புருனோ பெர்னாண்டஸ், பெர்னார்டோ சில்வா, விட்டினியா மற்றும் ஜோவோ ஃபீலிக்ஸ் ஆகியோரும், டிஃபென்ஸில் ரூபன் டயாஸ், ஜோவோ கான்செலோ ஆகியோருடன் கோல் கீப்பராக டியாகோ கோஸ்டா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அணியை பலப்படுத்துகின்றனர்.
அதேசமயம் அணி அறிவிக்கும் நிகழ்வின் போது, சமீபத்தில் கார் விபத்தில் உயிரிழந்த போர்ச்சுகல் அணியின் முன்னணி வீரர் டியாகோ ஜோடாவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக, அணி நிர்வாகம் ஒரு நெகிழ்ச்சியான முடிவை எடுத்துள்ளது. வழக்கமான வீரர்களுடன் சேர்த்து, இந்த அணியில் 27+1 என்ற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ஜோடாவின் பெயரையும் போர்ச்சுகல் அணி அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்து கௌரவித்துள்ளது.
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026
இந்நிகழ்வு அந்த அணி ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேற்கொண்டு தற்போது வரையிலும் ஒரு முறை கூட ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையை போர்ச்சுகல் அணி வென்றதில்லை. எனெவே கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் கடைசி உலகக் கோப்பை தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
எதிவரும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் கே பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள போர்ச்சுகல் அணி, தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் காங்கோ குடியரசு அணியை எதிர்கொள்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து போர்ச்சுகல் அணி தனது இரண்டாவது லீக் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணியை ஜூன் 23 அன்றும், மூன்றாவது போட்டியில் கொலம்பியா அணியை ஜூன் 27 அன்றும் எதிர்கொள்ள உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிக்கவும்
போர்ச்சுக்கல் உலகக் கோப்பை அணி
கோல்கீப்பர்கள்: ஜோஸ் சா, ருய் சில்வா, டியாகோ கோஸ்டா, ரிகார்டோ வெல்ஹோ.
டிஃபென்ஸ்: டியாகோ டலோட், ஜோவோ கான்செலோ, மேதியஸ் நுன்ஸ், ரெனாட்டோ வெய்கா, நெல்சன் செமெடோ, கோன்சாலோ இனாசியோ, நுனோ மென்டிஸ், ரூபன் டயாஸ், டோமஸ் அரவூஜோ
மிட்ஃபீல்டர்ஸ்: ரூபன் நெவெஸ், புருனோ பெர்னாண்டஸ், ஜோவோ நெவெஸ், விட்டினியா, சாமுவேல் கோஸ்டா, பெர்னார்டோ சில்வா
ஃபார்வேர்ட்ஸ்: ஜோவோ ஃபீலிக்ஸ், பிரான்சிஸ்கோ டிரின்காவோ, பிரான்சிஸ்கோ கான்சீசாவோ, பெட்ரோ நெட்டோ, ரஃபேல் லியோ, கோன்சாலோ குடெஸ், கோன்சலோ ராமோஸ், கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.