டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் புதிய ஜெர்சியுடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி!

இந்திய வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோர் இணைந்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்தினர்.

இந்திய அணி ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்திய ரோஹித் சர்மா - திலக் வர்மா
இந்திய அணி ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்திய ரோஹித் சர்மா - திலக் வர்மா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 11:44 AM IST

ராய்ப்பூர்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கான புதிய ஜெர்சியானது நேற்றைய தினம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று ராய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியின் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தும் அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கான புதிய ஜெர்சியானது நேற்றைய தினம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின், முதல் பாதி முடிவின் போது ரோஹித் சர்மா மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோர் இணைந்து புதிய ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்தினர்.

மேலும் இந்த ஜெர்சியில் இந்திய அணி இரண்டு டி20 உலகக் கோப்பைகளை வென்றதை நினைவுக்கூறும் வகையில் இந்திய இலச்சினைக்கு மேல் இரண்டு ஸ்டார்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர இந்த புதிய ஜெர்சியானது நீலம், ஆரஞ்சு மற்றும் வெள்ளை நிறங்களைக் கொண்டு கால்பந்து அணிகளின் ஜெர்சியைப் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த ஜெர்சி அறிமுக நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்திய அணி வீரரும், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் தூதருமான ரோஹித் சர்மா, "இது ஒரு நீண்ட பயணம். 2007 ஆம் ஆண்டு நாங்கள் முதல் உலகக் கோப்பையை வென்றோம், அடுத்த உலகக் கோப்பையை வெல்ல 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இது நிறைய ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்ட ஒரு நீண்ட பாதை, ஆனால் மீண்டும் கோப்பையை வென்றது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இப்போது, டி20 ​​உலகக் கோப்பை இந்தியாவில் நடைபெறுவதால், இது ஒரு உற்சாகம் நிறைந்த தொடராக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்த தொடரில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட எனது வாழ்த்துக்கள் எப்போதும் இருக்கும். மேலும் அணியை ஆதரிக்க ரசிகர்களும் அவர்கள் பின்னால் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்றார்.

டி20 உலகக் கோப்பை

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில், இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம், ஓமன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இத்தாலி, கனடா, நபீமியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே, அயர்லாந்து ஆகிய 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

இந்த தொடரின் முதல் போட்டி பிப். 7ஆம் தேதி மும்பையில் தொடங்குகிறது. இறுதி போட்டி மார்ச் 8 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி குரூப் ஏ பிரிவில் அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, நமீபியா அணிகளுடன் இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் முதல் போட்டியில் அமெரிக்காவை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி பரம எதிரி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கொழும்புவில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகள் மற்றும் குழுக்கள்

  • குரூப் ஏ - இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா
  • குரூப் பி - ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்
  • குரூப் சி - இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம் மற்றும் இத்தாலி
  • குரூப் டி - நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், கனடா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

