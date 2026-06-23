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ரோஹித் சர்மாவுக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு

இதன் மூலம் பத்ம விருதுகளைப் பெற்ற இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் வரலாற்றுப் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவும், ஹர்மன்பிரீத் கவுரும் இணைந்துள்ளனர்.

ரோஹித் சர்மாவுக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு
ரோஹித் சர்மாவுக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 8:32 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆற்றிய சிறந்த பங்களிப்பைப் பாராட்டி, முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவுக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, நாட்டின் உயரிய குடிமை விருதுகளான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப்பணி, வர்த்தகம், தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த சாதனைகள் மற்றும் சேவைகளைப் பாராட்டி, மத்திய அரசின் சார்பில் பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்மஸ்ரீ ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதனடிப்படையில், இந்தாண்டு குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் பெறுவோரின் பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருந்தது. இப்பட்டியலில் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மா மற்றும் மகளிர் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்நிலையில், நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா குடியரசுத் தலைவர் பவனில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது.

அதன்படி, கடந்த மே 25ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட விழாவில், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருதை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி கௌரவித்தார். இந்த முதல் குடிமை முதலீட்டு விழாவில் மொத்தம் 66 சாதனையாளர்களுக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (ஜூன் 23) குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட விழாவில், 2 பத்ம விபூஷன், 7 பத்ம பூஷன் மற்றும் 56 பத்மஸ்ரீ என மொத்தம் 65 விருதுகளைக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார். இதில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவுக்குப் பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கி குடியரசுத் தலைவர் கௌரவித்தார்.

ரோஹித் சர்மாவின் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி, ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2024 மற்றும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2025 தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றில் மிகச் சிறந்த பேட்டர்களில் ஒருவரான இவர், இதுவரை 285 போட்டிகளில் விளையாடி 11,720 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.

மேலும், ஒருநாள் போட்டியில் அதிகபட்சமாக 264 ரன்கள் எடுத்ததுடன், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 3 இரட்டைச் சதங்கள் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் தன்வசம் வைத்துள்ளார். இதுதவிர, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 67 போட்டிகளில் விளையாடி 12 சதங்களுடன் 4,301 ரன்களையும், 159 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 5 சதங்கள் உட்பட 4,231 ரன்களையும் குவித்து அசத்தியுள்ளார்.

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இதன் மூலம் பத்ம விருதுகளைப் பெற்ற இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் வரலாற்றுப் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவும், ஹர்மன்பிரீத் கவுரும் இணைந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு முன்பாகக் கபில் தேவ், சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர், எம்.எஸ். தோனி, வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண், விராட் கோலி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், மிதாலி ராஜ் மற்றும் ஜூலன் கோஸ்வாமி உள்ளிட்ட பல இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் பத்ம விருதுகளைப் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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பத்மஸ்ரீ ரோஹித் சர்மா
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