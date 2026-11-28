மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மீண்டும் கேப்டனான ’ஹிட்மேன்’ ரோகித் சர்மா - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
மொத்தம் 158 போட்டிகளில் மும்பை அணியை வழி நடத்திய ரோகித் சர்மா, அதில் 87 போட்டிகளில் வெற்றி பெற வைத்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 10:03 AM IST
ஹைதராபாத்: அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பல்வேறு கட்ட விவாதங்களுக்கு பிறகு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ரோகித் சர்மாவை கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அந்த அணி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. ரோகித் சர்மா தலைமையில் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐந்து முறை கோப்பை வென்றுள்ளது. அந்த வெற்றி நடை மேலும் தொடரும் என்ற நம்பிக்கையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் மீண்டும் அவரை கேப்டனாக நியமித்துள்ளது.
முன்னதாக கடந்த வியாழனன்று, ரோகித் சர்மாவை கேப்டனாக நியமிப்பது குறித்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, எக்ஸ் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு சூசகமாக தெரிவித்தது. தொடர்ந்து நேற்று ரோகித் சர்மா 2027 சீசனுக்கு கேப்டன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஐபிஎல் தொடக்கத்தில் ஹைதராபாத் டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் அணிக்கு ரூ.3.01 கோடிக்கு களமிறங்கிய ரோகித் சர்மா, 2011ஆம் ஆண்டு முதல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு விளையாட தொடங்கினார்.
Carved by Legacy, Sculpted for Greatness. 👑 #CaptainRo, Aala Re! 💙 #MumbaiIndians https://t.co/ceitupA2Y7— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
தொடர்ந்து 2013 ஆம் ஆண்டு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். அவரது தலைமையில், அபாரமாக விளையாடிய மும்பை அணி ஐந்து முறை கோப்பை வென்றது. மொத்தம் 158 போட்டிகளில் மும்பை அணியை வழிநடத்திய ரோகித் சர்மா, அதில் 87 போட்டிகளில் வெற்றி பெற வைத்துள்ளார். அவரது தலைமையில் வெற்றி சதவீதம் 55.06 ஆக உள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் 276 போட்டிகளில், இதுவரை 7,329 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதுவரை 2 சதமும், 49 அரைசதமும் அடித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் வெற்றிகரமாக கேப்டன்களில் ஒருவராக வலம் வந்த ரோகித் சர்மா, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார்.
பின்னர், மீண்டும் 2027 சீசனுக்கு ரோகித் சர்மா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மா தலைமையில் மும்பை அணி அடுத்த சீசனில் கம்பேக் கொடுக்கும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.