ரோஹித் சர்மா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது

2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், அதில் 8 விளையாட்டு வீரர்கள் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ரோஹித் சர்மா- ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
ரோஹித் சர்மா- ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 7:20 PM IST

புதுடெல்லி: இந்திய ஆடவர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோருக்கு நாட்டின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்படவுள்ளது.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாட்டின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப்பணி, வர்த்தகம், தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தனித்துவமான மற்றும் சிறப்பான சாதனைகள் அல்லது சேவைகளுக்காக மத்திய அரசின் சார்பில் பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம விபூஷன் ஆகிய 3 விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதன்மூலம் பொதுச்சேவை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்கச் சாதனை புரிந்தவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். நாடு முழுவதும் நாளை குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் பெற்றவர்களின் விவரத்தை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோருக்கும் பத்மஸ்ரீ வழங்கப்படவுள்ளது.

இதில் இந்திய ஆடவர் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான ரோஹித் சர்மா, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தியதுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டிற்கான சாம்பியன்ஸ் கோப்பையையும் அவரது தலைமையில் இந்திய அணி வென்றிருந்தது.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் ரோஹித் சர்மா 67 டெஸ்ட், 282 ஒருநாள் மற்றும் 159 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 20ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேற்கொண்டு கிரிக்கெட்டில் இவரது சாதனைகளை பாராட்டும் விதமாக 2020ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மிக உயரிய விளையாட்டு விருதான மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டில் அர்ஜுனா விருதும் வழங்கப்பட்டது.

அதேசமயம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி 2025ஆம் ஆண்டிற்கான ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரை வென்று சாதனை படைத்திருந்தது. மேலும் இந்திய மகளிர் அணிக்காக 2009ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 6 டெஸ்ட் போட்டிகள், 161 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 187 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 8ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான சர்வதேச ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதவிர இந்தியாவின் முன்னாள் டென்னின்ஸ் வீரரான விஜய் அமிர்தராஜ், முன்னாள் ஹாக்கி வீரர் பல்தேவ் சிங், தற்காப்புக் கலைகள் பிரிவில் பகவான்தாஸ் ராய்க்வார், சிலம்ப கலைஞர் கே. பழனிவேல், பாரா தடகள வீரர் பிரவீன் குமார், ஹாக்கி வீராங்கனை சவிதா பூனியா உள்ளிட்டோருக்கும் பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படவுள்ளனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

