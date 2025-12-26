விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: டக் அவுட்டான ரோஹித்; அரைசதம் கடந்து விராட் அசத்தல்
குஜராத் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடிய நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அரைசதம் கடந்து அசத்தியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: உத்தரகாண்ட் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க உள்ளூர் ஒருநாள் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் இந்த தொடரின் முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே 22 பேட்டர்கள் சதம் விளாசி அசத்தினர். அதிலும் ஒடிசாவைச் சேர்ந்த வீரர் இரட்டை சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தார்.
மேற்கொண்டு இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்றிருந்தாலும், தங்களின் முதல் ஆட்டத்திலேயே சதம் விளாசி அசத்தி இருந்தனர். இதுதவிர இளம் வீரர்கள் ஷகிபுல் கானி 32 பந்துகளிலும், இஷான் கிஷான் 33 பந்துகளிலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளிலும் என சதங்களை விலாசி மிரட்டி இருந்தனர்.
Look at the crowd at 7 am on a freezing morning just to watch Rohit Sharma play domestic cricket. This is what he has earned. pic.twitter.com/ZS2DIXayE5— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) December 26, 2025
இதன் காரணமாக இந்த தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இந்த நிலையில், இத்தொடரின் இரண்டாம் லீக் போட்டிகள் இன்று தொடங்கியுள்ளன. இதில் குரூப் சி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் மும்பை மற்றும் உத்தரகாண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற உத்தரகாண்ட் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
ரோஹித் சர்மா டக் அவுட்
இதையடுத்து களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கு அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி மற்றும் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் தொடக்கம் கொடுத்தனர். முதல் போட்டியில் சதமடித்து அசத்தி இருந்த ரோஹித் சர்மா, இன்றைய போட்டியிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அதிகாலை முதலே ரசிகர்கள் மைதானத்தில் கூட தொடங்கி இருந்தனர். ஆனால் இப்போட்டியில் அவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
Rohit Sharma’s catch was almost dropped by the fielder, but he held on to it on the second attempt.😢💔 pic.twitter.com/Fcb1965xfW— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
ஏனெனில் ரோஹித் சர்மா தான் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே பவுண்டரி அடிக்க முயற்சித்த நிலையில் நாகர்கொட்டியிடம் கோட்ச் கொடுத்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினார். இதனால் ஏமாற்றமடைந்த ரசிகர்கள் சிலர் மைதானத்தை விட்டும் வெளியேறினர். இந்த நிலையில், ரோஹித் சர்மா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்த காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறன.
அரைசதம் கடந்த கோலி
அதேசமயம் மறுபக்கம் குரூப் டி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் டெல்லி மற்றும் குஜராத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய டெல்லி அணியில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, அர்பித் ரானா, நிதிஷ் ரானா என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
RO-KO Today :— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 26, 2025
Virat Kohli scored 53* Runs in just 29 balls vs Gujarat, which includes 50 runs through boundaries 🥶
Meanwhile, Rohit Sharma dismissed for Golden Duck vs Uttarakhand 🦆#VijayHazareTrophy2025pic.twitter.com/N0r5SOLG31
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுமுனையில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த விராட் கோலி தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் மேலும் கடந்த 5 ஒருநாள் போட்டிகளில் விராட் கோலி தொடர்ச்சியாக 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். அதன்பின் இப்போட்டியிலும் விராட் கோலி அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 13 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 77 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.