ஒருநாள் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து ரோஹித் சர்மா சாதனை!

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா, ஒருநாள் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய மிக வயதான வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்

ரோஹித் சர்மா
ரோஹித் சர்மா (IANS)
Published : October 29, 2025 at 3:15 PM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள ஆடவர் ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ரோஹித் சர்மா முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த ரோஹித் சர்மா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் தொடர்நாயகன் விருதையும் வென்றதன் மூலம், முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இதன் மூலம் அவர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் முறையாக நம்பர் 1 இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் ஒருநாள் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய மிக வயதான வீரர் என்ற சாதனையையும் ரோஹித் சர்மா படைத்துள்ளார். அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடரில் சோபிக்க தவறிய ஷுப்மன் கில் இரண்டு இடங்கள் பின் தங்கி மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

மேற்கொண்டு இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் விராட் கோலி 6ஆம் இடத்தையும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 9ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். அதேசமயம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையைப் பொறுத்தவரையிலும் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் முதலிடத்திலும், தென்னாப்பிரிக்காவின் கேசவ் மஹாராஜ் இரண்டாம் இடத்தையும், இலங்கையின் மஹீஷ் தீக்ஷனா மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர்.

அதேசமயம் நியூசிலாந்தின் மிட்செல் சாண்ட்னர் 3 இடங்கள் முன்னேறி 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் ஒரு இடம் பின் தங்கி 7ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். அவர் தவிர்த்து வேறு எந்த இந்திய வீரரும் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்பெறவில்லை. ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடரில் விளையாடாத ரவீந்திர ஜடேஜா இரண்டு இடங்கள் பின் தங்கி 13ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

ஒருநாள் ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் முதலிடத்திலும், ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ரஸா இரண்டாம் இடத்திலும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அக்ஸர் படேல் 4 இடங்கள் முன்னேறி 8ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அதேசமயம் 10ஆம் இடத்தில் இருந்த ரவீந்திர ஜடேஜா ஒரு இடம் பின் தங்கி 11ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

